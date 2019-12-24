喝不了半斤烈酒 碩士生別想進這個浙大教授的師門？

浙江大學社會學系教授、博士生導師馮鋼，一席「我師門的規矩是男人半斤50度以上的酒量」的言論，在網上引發熱議，許多網友表達了反對意見，並質疑馮鋼言論所指涉的酒桌文化。馮鋼則回擊「田園荒蕪，魑魅魍魎都把自當聖人了！」

澎湃新聞報導，馮鋼21日在其個人認證微博帳號發文稱：「曾經有一個考生直至今日我還念念不忘，他是保送到浙大讀碩。所有筆試面試都過了，我也以為沒問題了。但他報的是我為導師，而我師門的規矩是男人半斤50度以上的酒量，他那天是拚著命喝了，我弟子把他抬回賓館……但最後學校審核他還是沒過，最終去了南大我同門周曉虹門下……我一直覺得我有愧於他，但我相信，這樣的男人絕對是中華民族稀缺之人才，他不管幹什麼，那股拚死喝酒的意向，就奠定了他一生的驕傲！」

「碩士招生需半斤酒量」招致網友質疑後，馮鋼22日上午再發文稱：「田園荒蕪，魑魅魍魎都把自當聖人了！聲明一下：喝酒是慶賀，不是什麼『招生標準』（導師能定這玩意兒？） ，半斤也不是我定的，男生自己說說的『規矩』，我們從來不勸酒，那天是他自己要喝，大家以為他已經被錄取了才給他『慶賀』，沒想到還有材料『審核』這關沒過，所以才有遺憾。」

馮鋼還在微博曬出了「所謂被欺壓霸凌的學生」送他的一壇酒，笑稱「莫非這些學生都得了斯德哥爾摩綜合症」。

報導指出，這並不是馮鋼第一次因招生言論而被質疑。6年前他也曾招致性別歧視的批評，當時他在微博發文稱：「昨天面試免試推薦的研究生，居然5女1男，性別比例失調，結果前三名還都是女的。根據以往經驗，女生讀研後繼續走科研道路的十不足一，讀研期間也少有專心學問的，大多混個文憑準備就業。免推生就這樣拿走了3個名額，正常考試的名額就只剩2個了，真為那些有心走學術之路的考生擔心啊。」

據新京報旗下微信公眾號「剝洋蔥people」報導，馮鋼曾於2013年回應稱：「我從不歧視女生，但現實就是這樣，我真希望女生們爭氣一點，來改變這個現實。」

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