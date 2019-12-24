5兄妹爭1套房 父母骨灰盒被當垃圾扔了？

為了上海楊浦的一套房，戴家五兄妹不僅對簿公堂，其他手足還指控三女將父母的骨灰盒當垃圾給丟了。三女則堅稱，父母的骨灰盒已落葬了。究竟父母的骨灰在哪？雙方各說各話。

看看新聞報導，戴家二女表示，父母在楊浦區有一套住房，兩位老人相繼過世後，把房子留給了三女兒。但房產還沒來得及交接，擺在屋裡的骨灰盒就不見了。

有鄰居稱，當時三女婿來搬家具時，她的確看到屋裡有兩個骨灰盒，過了一個星期，鄰居看到三女婿到垃圾桶裡翻找東西。她上前詢問，三女婿說他在找骨灰盒，但不是他扔的，是家裡人丟了。

三女堅稱，父母的骨灰盒已落葬了。為了證實自己的說法，她還展示了視頻，在閔行的「福樂山莊」確實有父母的靈位。

已經落葬了的骨灰盒，怎麼會出現在房子裡？三女兒認為，五個兄妹反目的真正原因還是為了這套房產的歸屬權。根據父母生前立下的遺囑，房子是留給三女的，但其他兄弟姐妹有不同看法，不僅撕破了臉，甚至還告上法院。最終，法院判決房屋歸三女所有。

正當三女要收回房產時，其他兄弟姐妹，卻在房子裡設置了父母的靈堂，宣稱將父母的骨灰盒又從墓地遷了出來。而對於此事，三女宣稱並不知情，覺得那個靈堂是假的。

三女兒說，在她看來父母早已入土為安，自己的兄弟姐妹即使有不滿，也不可能再把父母的骨灰盒遷出來折騰，至於骨灰盒在哪裡，三女兒如今也無法說清。