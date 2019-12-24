老是嗆妻「同歸於盡」…夫安全帶纏脖示範 反被勒死

黃女用安全帶勒死丈夫，圖為黃女在警方陪同下指認現場。圖／取自澎湃新聞 分享 facebook

今年初，上海發生一起妻子勒死丈夫的事件。余男與黃女夫妻經常發生爭執，近年來，余男更常威脅黃女要「同歸於盡」。今年1月，兩人又有爭吵，余男以安全帶纏繞自己脖子說：「我先把妳勒死，再跳樓自殺。」黃女反抗，伸手去拉丈夫脖子上的安全帶將他勒死。

澎湃新聞報導，黃女與丈夫余男沒結婚時就常吵架，婚後育有一兒一女，期間離過一次婚，但考慮到孩子又復婚。余男常對黃女拳腳相向，事後又道歉，黃女不想家醜外揚，選擇一忍再忍。

余男過得並不如意。父親已經過世，母親年紀大了需要買保險，哥哥年近40還未結婚，這些都是壓在余男肩上的重擔。經濟上的壓力和對妻子的不滿，讓余男屢次做出危險舉動。就在案發前一個月，余男曾三次提出要和黃女同歸於盡。

兩人平時在菜場擺攤賣豬肉，1月某日，在駕車回家路上，兩人又發生爭執，黃女再次提出離婚。行駛途中，余男突然使勁拉起手剎，車輛失控衝向路中央，這一舉動嚇了黃女一跳：「你神經病啊，能不能冷靜一點，我們回家再說。」黃女把丈夫的手從手剎上掰開，重新發動車子。

車子開到了家樓下，熄火關燈，但夫妻倆都沒打算下車。余男說：「我給妳兩條路，要麼我們去樓頂一起跳樓自殺，要麼就在車子裡我把你勒死，然後我自己上去跳樓自殺。」余男說完，將汽車保險帶纏繞到自己脖子上「示範」。

黃女不肯就範，余男便伸手掐黃女脖子。黃女在反抗中，伸手去拉纏繞在余男脖子上的保險帶，愈拉愈緊，余男使勁蹬腿，她也沒有鬆手，直到余男完全沒了動靜。事後，黃女父親叫救護車把余男送往醫院，黃女回家洗手、洗頭後赴醫院被警方逮捕。

檢察官認為，黃女的行為應認定故意殺人罪。但本案具有防衛性質，情節較輕，且黃女自首，對於黃女應當判處三年以上十年以下有期徒刑。

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