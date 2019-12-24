廣東頒布「養老27條」 培育十大新型養老業集團

廣東省人民政府新聞辦公室今（24）日發布「廣東省加快推進養老服務發展若干措施」（簡稱養老27條），制定八個方面27條措施，加快發展居家社區養老服務，推動機構養老提質增效，力爭到2022年，全省培育不少於十個新型養老產業集團。

21世紀經濟報導，該政策將加強養老服務隊伍建設，落實養老服務扶持政策，激發養老市場活力，健全養老服務綜合監管機制，完善養老服務保障機制。

廣東「養老27條」確定未來3年廣東省養老服務發展的時間表。到2020年，養老服務設施覆蓋100%的城鎮社區和60%以上的農村社區；到2021年，各地級以上市至少建有1家設有老年病醫院、康復醫院、護理院或中醫院等的養老機構；到2022年，社區15分鐘居家養老服務圈基本建成，居家社區養老緊急救援系統基本建立；養老機構護理型床位不低於50%。

同時，推動社會力量有序參與養老服務發展這一特點，提出要扶持養老產業發展，力爭到2022年，全省培育不少於10個有品牌、有影響力、規模較大的新型養老產業集團。

廣東2018年人口年齡結構存在「兩頭低、中間高」的特徵，即少年兒童人口和老年人口占比相對較低，而成年人口的比率較高，高達74.2%。這意味著目前每100名勞動年齡人口大致需要負擔35名非勞動年齡人口。