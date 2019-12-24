親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

韓國瑜為女嬰父母遭媒體打擾致歉 籲有心人別再殘害

廣東頒布「養老27條」 培育十大新型養老業集團

2019-12-24 16:10聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

廣東省人民政府新聞辦公室今（24）日發布「廣東省加快推進養老服務發展若干措施」（簡稱養老27條），制定八個方面27條措施，加快發展居家社區養老服務，推動機構養老提質增效，力爭到2022年，全省培育不少於十個新型養老產業集團。

21世紀經濟報導，該政策將加強養老服務隊伍建設，落實養老服務扶持政策，激發養老市場活力，健全養老服務綜合監管機制，完善養老服務保障機制。

廣東「養老27條」確定未來3年廣東省養老服務發展的時間表。到2020年，養老服務設施覆蓋100%的城鎮社區和60%以上的農村社區；到2021年，各地級以上市至少建有1家設有老年病醫院、康復醫院、護理院或中醫院等的養老機構；到2022年，社區15分鐘居家養老服務圈基本建成，居家社區養老緊急救援系統基本建立；養老機構護理型床位不低於50%。

同時，推動社會力量有序參與養老服務發展這一特點，提出要扶持養老產業發展，力爭到2022年，全省培育不少於10個有品牌、有影響力、規模較大的新型養老產業集團。

廣東2018年人口年齡結構存在「兩頭低、中間高」的特徵，即少年兒童人口和老年人口占比相對較低，而成年人口的比率較高，高達74.2%。這意味著目前每100名勞動年齡人口大致需要負擔35名非勞動年齡人口。

廣東省人民政府新聞辦公室今（24）日發布「廣東省加快推進養老服務發展若干措施」（...
廣東省人民政府新聞辦公室今（24）日發布「廣東省加快推進養老服務發展若干措施」（簡稱養老27條）。圖／取自21世紀經濟
分享

老年人口中醫

延伸閱讀

日本人口連13年負成長 出生數首跌破90萬大...

高房價迫使加州人遷出 助長內華達人口增幅居冠

招手韓日企 李克強：參與大陸現代服務業、金融...

氣候暖人口老？ 今年8月起流感重症數 月月都...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

南京七旬老人網上遇真愛 結果對方才19歲 還是……

2019-12-24 12:48

首富獨子王思聰官司和解 解除限制消費令

2019-12-24 12:14

不滿拒答應婚事 男子酒後棍棒打頭弒母潛逃深山

2019-12-24 09:24

大陸最大跨徑 舟岱大橋主塔封頂

2019-12-24 00:20

外觀宛如「中國扇」 上海大歌劇院動工

2019-12-24 00:20

京張高鐵 首創350時速自動運行

2019-12-24 00:19

深圳5G站 破1.5萬個

2019-12-24 00:14

東瞧西瞧 美化家居

2019-12-24 00:14

黑龍江省撫遠市 華夏東極 巡線護軌

2019-12-24 00:13

重慶直飛寮國 華夏航空開通

2019-12-24 00:12

反送中衝擊 白雲機場 運量超越香港

2019-12-24 00:12

湖南爆竹廠爆炸13死 地方隱瞞災情僅上報7死

2019-12-23 22:35

春秋航空第100架飛機 23日正式入列

2019-12-23 18:45

官方才要求排查…長沙又爆地鐵施工地陷 月內第3宗

2019-12-23 17:28

全長16.34公里 中國打造世界最長公鐵跨海橋

2019-12-23 17:27

一次看完草原、森林、湖泊 呼倫貝爾號主攻高端旅遊市場

2019-12-23 17:27

品質好+中美對立 中國颳起「國潮」風 消費者改愛國產貨

2019-12-23 17:25

真人版笑裡藏刀！女子嘴藏7cm水果刀 機場安檢驚呆了

2019-12-23 16:30

為6元動手…廣西旅店2死1傷 17年後告破

2019-12-23 16:29

外送員不滿被給差評 刺死商場店員… 民眾尖叫逃

2019-12-23 16:27

首顆太陽系外行星、母恒星以中國神話命名望舒、羲和

2019-12-23 14:37

商場店員疑因給負評 遭外送員持刀刺死

2019-12-23 11:22

聖誕新年旅遊旺季 昨入境香港旅客較去年少四成

2019-12-23 11:12

小小麵包車塞24頭豬…為錢炒作 連獸醫也淪陷

2019-12-23 11:00

官媒力捧大陸第一網紅李子柒 顛覆文化輸出惹熱議

2019-12-23 10:15

限時消滅大型犬？「中國限狗令」的失敗與真實

2019-12-23 09:58

16.34公里 世界最長公鐵跨海橋鋪軌

2019-12-23 00:12

大興安嶺呼中區-44.7℃ 最冷小鎮冬至

2019-12-23 00:11

新網紅台山蠔 美食笑傲珠三角

2019-12-23 00:11

長春冰雕 冰雪奇緣

2019-12-23 00:10

長江大數據中心上線 具保護治理意義

2019-12-23 00:09

成都冬至日 吃羊肉滋補

2019-12-23 00:06

上海推全新班輪航線 遊玩更盡興

2019-12-23 00:05

「馬」上到！內蒙外賣小哥雪天騎馬送訂單

2019-12-22 16:52

雲南「炒豬團」猖獗 1輛改裝麵包車塞24頭豬

2019-12-22 16:52

迎冬至 洛陽拼出7米長「巨彩餃」

2019-12-22 16:52

天然氣太貴偷燒煤 官員強封灶台

2019-12-22 15:03

中國頻傳地鐵施工塌陷 官方要求全面排查

2019-12-22 12:03

小學生身高1米9被封東莞小姚明 陸網友：這怎麼打

2019-12-22 09:45
看更多

熱門文章

北京異象非關外星人...這證據顯示尖端武器劍指美國？

2019-12-24 11:00

百位情婦同住一社區 陸高官落馬後奢靡生活曝光

2019-12-23 22:06

香港半年來最大變化是什麼？謝金河友人：小鳥死光了！

2019-12-24 11:31

春秋航空第100架飛機 23日正式入列

2019-12-23 18:45

傳鴻海退出零售 旗下電商富連網將改由夏普主導

2019-12-24 11:14

她懷孕4個月子宮裡沒胎兒 檢查後才知住在腹腔內

2019-12-23 19:39

星戰電影大陸沒人看…原因竟與文革有關

2019-12-24 11:00

習安會見／習稱雙方要恪守四個政治文件 不得含糊

2019-12-23 19:40

京張高鐵 首創350時速自動運行

2019-12-24 00:19

李克強在成都喊話：拖欠農民工薪水是昧良心行為

2019-12-23 18:42

曾籲中共淡出歷史舞台 北大教授再度發聲

2019-12-23 21:45

西藏宣布所有縣區脱貧 成為首個宣布完全脫貧省區

2019-12-23 17:07

英媒：Be water理念影響香港至全球示威

2019-12-23 20:02

南京七旬老人網上遇真愛 結果對方才19歲 還是……

2019-12-24 12:48

北京醫院濺血 救人女醫生遭持刀殺死

2019-12-24 13:35

耶誕卡事件 陸外交部：英記者老掉牙的鬧劇

2019-12-23 21:54

劉結一今會各地台協會長 盼台商支持一中原則、反台獨

2019-12-23 20:34

香港平安夜 警方嚴陣以待

2019-12-24 00:36

大陸品牌手機第三季獲利率僅個位數

2019-12-23 16:35

西藏拉薩 氂牛肉上市

2019-12-24 00:22

催淚彈失民心 林鄭民調支持度跌至任內最低

2019-12-23 17:17

不滿拒答應婚事 男子酒後棍棒打頭弒母潛逃深山

2019-12-24 09:24

引《三國演義》 李克強、安倍交鋒

2019-12-24 15:00

反送中衝擊 白雲機場 運量超越香港

2019-12-24 00:12

湖南爆竹廠爆炸13死 地方隱瞞災情僅上報7死

2019-12-23 22:35

外觀宛如「中國扇」 上海大歌劇院動工

2019-12-24 00:20

見台協會長 劉結一：盼台商反台獨

2019-12-24 00:36

小小麵包車塞24頭豬…為錢炒作 連獸醫也淪陷

2019-12-23 11:00

昆山書記杜小剛 傳升職

2019-12-24 00:05

全長16.34公里 中國打造世界最長公鐵跨海橋

2019-12-23 17:27

大陸最大跨徑 舟岱大橋主塔封頂

2019-12-24 00:20

大陸將3月12日的植樹節寫入法律 推動植樹造林

2019-12-23 18:48

給紅利 台胞投資法將減化手續

2019-12-24 00:36

陸拉攏日本 強化科技合作

2019-12-23 23:12

一次看完草原、森林、湖泊 呼倫貝爾號主攻高端旅遊市場

2019-12-23 17:27

深圳5G站 破1.5萬個

2019-12-24 00:14

首富獨子王思聰官司和解 解除限制消費令

2019-12-24 12:14

真人版笑裡藏刀！女子嘴藏7cm水果刀 機場安檢驚呆了

2019-12-23 16:30

品質好+中美對立 中國颳起「國潮」風 消費者改愛國產貨

2019-12-23 17:25

大選前兩天 陸民航局：1月9日、10日有兩岸加班機

2019-12-24 13:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top