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日本金閣寺池塘撈出台灣人護照 網友眼尖：高雄的她？

當背後槍聲響起：「作秀才能升官」的警界歪風幾時休？

南京七旬老人網上遇真愛 結果對方才19歲 還是……

2019-12-24 12:48聯合報 記者戴瑞芬／台北即時報導

南京69歲的谷先生去年11月透過相親網站認識英姓女子，感情在逐步升溫。但近日對方不斷找理由借錢，有借卻沒有還，報警後發現，心怡的她竟然只有19歲，而且還是一名男孩。

男孩向警方表示，上網交友只是解解悶，後來因為身上沒有錢花，才開始動起了歪腦筋。

新華網報導，七旬大爺一直未婚，以為在網上遇到真愛，雙方互相添加了微信好友，還互相交換了身份證、照片，他對這份遲來的愛情倍加珍惜。然而，讓他苦惱的是，女友因父母生病住院不停向他借錢。

此後，女友便開始以出車禍、服裝店進貨、生病等各種理由，隔三差五地向谷先生借錢，而谷先生都是有求必應。到今年3月已經借錢十多次，借款已達人民幣2萬7000元。

直到9月谷先生再次催促對方還錢時，發現自己已經被拉黑。於是就按身份證上的資訊將對方起訴至法院。

只是法院傳訊才發現，對方表示身份證曾經遺失，可能被嫌犯冒用。警方進一步追查將嫌疑人杜某捉拿歸案，才發現竟是一名19歲的男孩。

男孩表示，他和谷先生在同一個相親網站上註冊了帳號，但他使用的是假的身份資訊，以談戀愛為由和對方聊天。

因為學女性撒嬌哄哄對方，沒想到很快就借到了錢，因此更加大膽，開始杜撰各種理由向對方借錢，但後來被不斷催促還錢，索性就拉黑了對方。涉案的杜某也因涉嫌詐騙被警方依法刑事拘留。

南京七旬老人網上交友，遭19歲男孩冒用熟女身分詐騙。取自新華網
南京七旬老人網上交友，遭19歲男孩冒用熟女身分詐騙。取自新華網
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南京七旬老人網上交友，遭19歲男孩冒用熟女身分詐騙。取自新華網
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