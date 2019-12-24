南京七旬老人網上遇真愛 結果對方才19歲 還是……

南京69歲的谷先生去年11月透過相親網站認識英姓女子，感情在逐步升溫。但近日對方不斷找理由借錢，有借卻沒有還，報警後發現，心怡的她竟然只有19歲，而且還是一名男孩。

男孩向警方表示，上網交友只是解解悶，後來因為身上沒有錢花，才開始動起了歪腦筋。

新華網報導，七旬大爺一直未婚，以為在網上遇到真愛，雙方互相添加了微信好友，還互相交換了身份證、照片，他對這份遲來的愛情倍加珍惜。然而，讓他苦惱的是，女友因父母生病住院不停向他借錢。

此後，女友便開始以出車禍、服裝店進貨、生病等各種理由，隔三差五地向谷先生借錢，而谷先生都是有求必應。到今年3月已經借錢十多次，借款已達人民幣2萬7000元。

直到9月谷先生再次催促對方還錢時，發現自己已經被拉黑。於是就按身份證上的資訊將對方起訴至法院。

只是法院傳訊才發現，對方表示身份證曾經遺失，可能被嫌犯冒用。警方進一步追查將嫌疑人杜某捉拿歸案，才發現竟是一名19歲的男孩。

男孩表示，他和谷先生在同一個相親網站上註冊了帳號，但他使用的是假的身份資訊，以談戀愛為由和對方聊天。