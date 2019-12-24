外觀宛如「中國扇」 上海大歌劇院動工

位於黃浦江畔、形似一柄中國折扇的上海大歌劇院日前動工，未來將為上海再添文化地標。

新華社報導，上海大歌劇院將成為中國第一座集演出、創作、製作、展示和研究等於一體，按全產業鏈要素設計建造的劇院。它選址於浦東新區世博文化公園之中，總建築面積將達146338平方米，其中包括大、中、小三個歌劇廳，座位數量分別為2000座、1200座和1000座，適應各類歌劇演出需求。

通過公開招投標，由華東建築設計總院、挪威斯諾赫塔建築事務所等聯合打造的上海大歌劇院，建築外觀恰似一柄展開的「中國扇」，充滿東方之美，擁有螺旋狀上升的巨大的白色階梯。歌劇院頂部則是向遊客和公眾開放的景觀平台。

歌劇是舞台藝術的集大成者。世界上第一座歌劇院—聖卡西亞諾劇院於1637年揭幕。目前，美國紐約大都會歌劇院、義大利斯卡拉歌劇院，以及法國巴黎歌劇院等都是世界頂級歌劇院，上海大歌劇院將力爭與之比肩。上海作為中國歌劇創作演出最多的城市之一，亦迫切需要與之匹配的世界一流劇院設施。

上海大歌劇院建設期為4至5年。相關計畫顯示，上海大歌劇院建成開放後第一年就將舉辦600餘場演出，接待觀眾60餘萬人次。