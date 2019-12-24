大陸最大跨徑 舟岱大橋主塔封頂

寧波浙江交通集團寧波舟山港主通道舟岱大橋主通航孔橋主塔最後一個節段日前澆築完成，順利實現封頂，標誌著中國最大跨徑三塔跨海斜拉橋主塔施工全部完成。

中新社報導，舟岱大橋是連接舟山本島至岱山島的跨海橋梁，是寧波舟山港的交通配套設施，它的建成通車將進一步提升世界第一大港的航運能力；同時也是規劃的長三角一體化重要交通工程「滬舟甬跨海通道」的組成部分，將為舟山寧波更好融入長三角一體化打下堅實基礎。

浙江省交通集團寧波舟山港主通道項目由富翅門大橋、舟岱大橋和魚山大橋三部分組成，全長36.777公里，批復總概算163.24億元人民幣。

目前魚山大橋、富翅門大橋已建成通車，舟岱大橋建設進度過半，計畫於2021年底全線建成。大橋與甬舟高速相連接，連島工程跨越8個島嶼，總里程達到86.68公里，將成為世界上最長的連島高速公路和世界上規模最大的跨海橋梁群。

獨特的塔身造型、典型的海洋性環境、繁忙的通航水域和複雜的海底纜線環境，均給主塔施工帶來巨大挑戰。其中塔座及索塔實心段處於浪濺區，受海水漲落潮侵蝕頻繁，結構耐久性要求高，質量控制難度極大。塔身最小麴率半徑138米，給模板設計與索塔線形控製造成了一定難度。

因橋區地處海域，受颱風、季風影響頻繁，為滿足結構受力與景觀要求，主塔總體造型設計為空間曲線形塔身，形似「玉淨瓶」。

舟岱大橋主通航孔橋共計3個主塔，採用鑽石型塔身，由下塔柱、中塔柱、上塔柱和下橫梁組成。三座主塔總高度相同，均為180米。

主通航孔橋作為舟岱大橋關鍵控制性工程，索塔封頂這一重要節點的提前完成，奠定了大橋總體建設進度目標如期實現的基礎。下一步，主通道團隊將開始進行主通道航孔橋的鋼箱梁吊裝等工作，確保2020年颱風季到來前完成合龍。