京張高鐵 首創350時速自動運行

服務2020北京冬奧的北京至張家口高鐵即將開通。京張高鐵智能動車組具有優越的空氣動力學性能和漂亮外觀，它引入自動駕駛技術，能夠實現車站自動發車、區間自動運行、車站自動停車、車門自動打開等。這是人類首次在350公里的時速下，用算法開出一列更加安全、節能、高效的列車。 京張高鐵即將通車。圖為高速綜合檢測車駛過懷來站。 （新華社） 分享 facebook

新華社報導，雖然可以自動運行，但為確保安全，司機仍必不可少。他們需要摸透每一段路、每一個車站的「脾氣秉性」，在通車前收集大量數據資料，如信號機坐標、區間信號標誌牌坐標、隧道長度、線路坡度……這些繁雜的數據，經過他們的計算和處理，形成三大本厚厚的線路圖，為京張高鐵聯調聯試提供重要數據支撐。

京張高鐵全程174公里，從北京北站出站後，一路向北，依次穿越居庸關長城、水關長城、八達嶺長城。

在八達嶺長城下方102米深處，試車司機員安秀旗和沈義即將駕駛智能動車組穿過世界上埋深最深、規模最大的暗挖地下高鐵車站—京張高鐵八達嶺長城站。

「進站速度必須保持在每小時80公里以下，停車前還需確認行車許可。」安秀旗說，駕駛智能動車組列車與其他復興號列車有很多不同，需要學習的東西也更多，必須反覆研究故障應急處理辦法，將流程爛熟於心。

籌備聯調聯試之初還是炎炎夏日，如今已漫天飛雪，安秀旗覺得付出多少努力都值得。他說，開了17年火車，能成為京張高鐵智能動車組第一批司機，是自己的使命和榮光。

「行車中我看見了最美的風景。」列車跨越北京重要的地表水源地—官廳水庫時，33歲的沈義說，他曾經在一百多年前中國人自主修建的第一條鐵路—京張鐵路上駕駛內燃機車，如今開著智能動車組飛馳在世界首條智能高鐵—京張高鐵線路上，這種穿越感讓人覺得「進入了一個新的時代。」