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黑龍江省撫遠市 華夏東極 巡線護軌

2019-12-24 00:13聯合報 新華社

黑龍江省撫遠市地處中國陸地最東端，素有「華夏東極」之稱，冬至這裡的最低氣溫低於零下20度。圖為鐵路巡線員巡護鐵軌，一天八小時步行超過10公里。

（新華社）
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冬至黑龍江

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