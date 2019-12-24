深圳5G站 破1.5萬個

深圳第1.5萬個5G基站日前在該市寶安區中糧創芯研發中心開通，深圳市5G應用創新聯盟、深圳市信息基礎設施投資發展有限公司、深圳寶安區“5G+AIoT”產業示範園區同時揭牌。

中新社報導，2019年是中國的5G元年。今年9月，深圳市政府印發了《深圳市關於率先實現5G基礎設施全覆蓋及促進5G產業高質量發展的若干措施》，成立了深圳市5G產業發展工作協調小組，召開了5G建設動員大會，深圳市工業和信息化局與三大運營商簽署了《5G基站建設合作備忘錄》，舉全市之力，共同推動該市5G大建設、大發展、大應用，推動深圳走在5G時代的最前列。

隨著第1.5萬個5G基站的開通，深圳提出的1.5萬個5G基站的建設任務提前完成，創造了一個新的「深圳速度」。 深圳作為全球電子信息產業的重鎮，集聚了華為、中興等一批領軍企業，在5G標準制定、技術研發等方面走在全球前列，深圳實施5G戰略有基礎、有支撐、有優勢。下一步，深圳市將繼續堅持高強度投入、高標準建設、高密度覆蓋，加快5G基礎設施建設，力爭建成全球領先的高質量、全覆蓋5G通信網絡，同時大力推動5G應用示範，打造世界級5G產業集聚區。

按照計畫，在明年深圳特區成立40周年之際，深圳將完成4萬多個5G基站的鋪設，在中國率先實現5G信號全覆蓋。