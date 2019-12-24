反送中衝擊 白雲機場 運量超越香港

廣州白雲國際機場今年旅客輸送量在12月中旬統計正式突破7000萬人次大關。反觀香港國際機場，因受到反送中抗爭影響，今年前11個月旅客輸送量為6580萬人次，較去年同期減少3.4%。香港國際機場已然被廣州白雲機場超越。 反送中抗爭影響，香港國際機場今年總客運量將被廣州白雲機場超越。 歐新社 分享 facebook

《澎湃新聞》報導，香港機場管理局日前公布，香港國際機場今年11月客運量約500萬人次，較去年同期大幅衰退16.2%。飛機起降量較去年同月減少8.3%至3.25萬架次。貨運量則減少3.4%至45萬公噸。

香港機場管理局指出，客運量減少是受訪港旅遊表現疲弱影響，來往大陸及東南亞的客運量跌幅最為顯著。

但香港國際機場11月轉機及過境旅客則較去年同期成長6%，香港居民出遊人數也增加5%。

今年前11個月，香港國際機場客運量累計達6580萬人次，飛機起降量38.57萬架次，分別較去年同期減少3.4%及1.3%，貨運量則較去年同期下跌6.6%至440萬公噸。

澎湃新聞指出，預計至今年底，北京首都國際機場旅客輸送量應有機會再次突破1億人次，成為大陸唯一的「億級機場」。今年前11個月首都機場旅客輸送量為9186萬人次，但隨著大興國際機場啟用，首都機場輸送量將受到影響。

香港國際機場預計將與上海浦東國際機場、廣州白雲國際機場並列為7000萬級機場。5000萬級機場則有成都雙流與深圳寶安機場。深圳寶安國際機場於12月18日旅客輸送量突破5000萬人次，躋身全球最繁忙的大型機場之列。

台北桃園國際機場則與昆明長水、西安咸陽、上海虹橋、重慶江北、杭州蕭山同處於4000萬級。杭州蕭山國際機場預計12月旅客輸送量就會突破4000萬人次。