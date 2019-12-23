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耶誕卡事件 陸外交部：英記者老掉牙的鬧劇

2019-12-23 21:54聯合報 記者陳言喬／即時報導

英國6歲小女孩發現連鎖超市特易購（Tesco）委託中國一家印刷廠製作的耶誕卡片，被指出自中國監獄的外籍囚犯之手，中共外交部發言人耿爽今天(23日)回應稱，經向有關部門了解，上海青浦監獄根本不存在外籍罪犯強制勞動的情況。

耿爽還說，「事件是英國偵探韓飛龍(Peter Humphrey，另譯韓福瑞）編造出的鬧劇，此人耐不住寂寞，時不時就要跳出來自我炒作一番，生怕別人把他遺忘，但這次編造的鬧劇實在是有些老掉牙，奉勸他若希望博眼球，至少能夠搞出新花樣」。

6歲小女孩佛羅倫斯接受英國廣播公司（BBC）訪問表示，她當時正要寫卡片給學校朋友，卻發現其中一張上面已有字跡。卡片上用英文寫道：「我們是上海青浦監獄的外籍囚犯，被迫違反意願工作。請幫助我們，通知人權機構。」求救訊息還要求看到的人聯繫一個名叫Peter Humphrey的人。

大陸官媒環球時報報導，這名Peter Humphrey在2013年曾受雇於美國葛蘭素史克公司，他和他的美籍華人妻子因為在大陸非法獲取公民信息被判刑服刑兩年，當時他服刑的監獄就是上海青浦監獄。

巧合的是，當初最先爆料此事的媒體之一是「星期日泰晤士報」，而寫這則新聞的就是Peter Humphrey本人，未進行利益迴避，由該記者寫自己的報導，報導內容充斥許多自己主觀情緒和內容，讓外界認為中國侵犯囚犯人權的誤導。

中共外交部。(取自網路)
中共外交部。(取自網路)
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監獄上海英國

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