親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

余苑綺兒緊急開刀手術順利 換她自己動刀救肝

中職／中華隊若未闖進奧運 明星賽首度取消

一次看完草原、森林、湖泊 呼倫貝爾號主攻高端旅遊市場

2019-12-23 17:27世界日報 中國新聞組／北京23日電

呼倫貝爾號列車上線運營 取材自彭湃新聞
呼倫貝爾號列車上線運營 取材自彭湃新聞
分享
中車唐山公司為呼倫貝爾草原森林旅遊線路量身打造的「呼倫貝爾號」旅遊列車，22日正式上線運營（右圖，取材自澎湃新聞）。「呼倫貝爾號」不僅是中國首列由25G型鐵路客車升級改造的旅遊專列，未來全天候、全季候開行，還將填補中國鐵路高端旅遊市場的空白。

微信公眾號「中國中車」報導，呼倫貝爾擁有草原、森林、湖泊三大自然資源，是令世人向往的北國風光勝地。但受地域、季節的影響，呈現「草原熱、森林冷」和「夏季旺冬季淡」的現象。為滿足更多旅客「既熱愛大草原又向往大森林」的需求，從去年10月份開始，中車唐山公司服務呼倫貝爾市，打造「全天候、全季候」的軌道列車旅行方式，即沿著鐵路移動的度假列車可不受嚴寒季節、森林區域的限制，徹底解決草原和森林旅遊市場錯位、淡季和旺季旅遊市場失衡矛盾。

「呼倫貝爾」號旅遊列車是在16輛25G型鐵路客車基礎上進行升級，集旅遊觀光、餐飲住宿、休閒娛樂線上線下互動一體的綜合旅遊產品。列車包含高級商務車、高級軟臥車、高級軟座車、兒童主題車、多功能車、普通軟臥車、休閒娛樂車、民族文化餐車和文化沙龍車等10種車型，每次可載客200餘人。

與普通25G型客車不同，「呼倫貝爾」號旅遊列車更加舒適、安全、便捷。列車採用低碳環保的LED光源，配備寬敞包間、帶淋浴系統的獨立衛生間及高端座椅，全列車的衛生間配備真空集便系統。

呼倫貝爾號列車上線運營 取材自彭湃新聞
呼倫貝爾號列車上線運營 取材自彭湃新聞
分享
呼倫貝爾號列車上線運營 取材自彭湃新聞
呼倫貝爾號列車上線運營 取材自彭湃新聞
分享

列車公眾號

延伸閱讀

新港田園地景裝置藝術 夜晚點燈成迷你燈會

16.34公里 世界最長公鐵跨海橋鋪軌

阿里山林鐵107歲 推未來車票

經典蒸汽火車重現阿里山森林鐵路！歡慶107歲...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

春秋航空第100架飛機 23日正式入列

2019-12-23 18:45

官方才要求排查…長沙又爆地鐵施工地陷 月內第3宗

2019-12-23 17:28

全長16.34公里 中國打造世界最長公鐵跨海橋

2019-12-23 17:27

品質好+中美對立 中國颳起「國潮」風 消費者改愛國產貨

2019-12-23 17:25

真人版笑裡藏刀！女子嘴藏7cm水果刀 機場安檢驚呆了

2019-12-23 16:30

為6元動手…廣西旅店2死1傷 17年後告破

2019-12-23 16:29

外送員不滿被給差評 刺死商場店員… 民眾尖叫逃

2019-12-23 16:27

首顆太陽系外行星、母恒星以中國神話命名望舒、羲和

2019-12-23 14:37

商場店員疑因給負評 遭外送員持刀刺死

2019-12-23 11:22

聖誕新年旅遊旺季 昨入境香港旅客較去年少四成

2019-12-23 11:12

小小麵包車塞24頭豬…為錢炒作 連獸醫也淪陷

2019-12-23 11:00

官媒力捧大陸第一網紅李子柒 顛覆文化輸出惹熱議

2019-12-23 10:15

限時消滅大型犬？「中國限狗令」的失敗與真實

2019-12-23 09:58

16.34公里 世界最長公鐵跨海橋鋪軌

2019-12-23 00:12

大興安嶺呼中區-44.7℃ 最冷小鎮冬至

2019-12-23 00:11

新網紅台山蠔 美食笑傲珠三角

2019-12-23 00:11

長春冰雕 冰雪奇緣

2019-12-23 00:10

長江大數據中心上線 具保護治理意義

2019-12-23 00:09

成都冬至日 吃羊肉滋補

2019-12-23 00:06

上海推全新班輪航線 遊玩更盡興

2019-12-23 00:05

「馬」上到！內蒙外賣小哥雪天騎馬送訂單

2019-12-22 16:52

雲南「炒豬團」猖獗 1輛改裝麵包車塞24頭豬

2019-12-22 16:52

迎冬至 洛陽拼出7米長「巨彩餃」

2019-12-22 16:52

天然氣太貴偷燒煤 官員強封灶台

2019-12-22 15:03

中國頻傳地鐵施工塌陷 官方要求全面排查

2019-12-22 12:03

小學生身高1米9被封東莞小姚明 陸網友：這怎麼打

2019-12-22 09:45

北京限時消滅大型犬？中國「限狗令」的執法爭議

2019-12-22 09:14

河南冬至 萬餃「拼」場

2019-12-22 00:26

上海巡禮／從工作到挨打 上海人統統都能「吃」

2019-12-22 00:26

特派員在現場／滬飯店毛巾裝晶片 杜絕亂象

2019-12-22 00:03

中國1個月內4礦難36死 其中2起涉瞞報遲報

2019-12-21 17:26

《星雲大師全集》贈書儀式 21日在北京故宮舉行

2019-12-21 16:50

天然氣太貴偷燒煤 中國官員強入民宅封灶台

2019-12-21 15:18

真假？江西前副省長涉貪 還被實名舉報「亂倫癖」

2019-12-21 15:08

廣東高教產業大爆發 至少將增設8所大學

2019-12-21 12:44

困境…他辦同志活動 最怕官方找碴

2019-12-21 00:08

救贖…她拍同志父母 如何接納摯愛

2019-12-21 00:03

陸全國人大 回應同性婚

2019-12-20 23:56

彭博資訊：大陸暗示可能開放同性婚姻

2019-12-20 22:56
看更多

熱門文章

商場店員疑因給負評 遭外送員持刀刺死

2019-12-23 11:22

地下停車場動線詭異 開回自己停車格竟要轉15個彎

2019-12-23 10:46

台版陳同佳案 香港政府：台灣政府詆毀香港

2019-12-22 21:31

沒年終爆離職潮最後神轉折 網：老闆套路不是一般深

2019-12-23 12:43

共軍亞丁灣救商船細節曝光 對峙10多秒逼降海盜

2019-12-23 10:15

北京瞭望／「日接5通借錢電話」究竟誰向馬雲借錢？

2019-12-22 23:44

武漢弘芯新進展 ASML光刻設備進廠裝機

2019-12-22 21:18

5歲男童想當拳王！狂做伏地挺身2個月練出腹肌

2019-12-23 12:36

港人集會聲援維吾爾人 憂今日新疆明日香港

2019-12-22 19:26

大陸1/1起MCOs記憶體等逾850商品進口低於最惠國稅率

2019-12-23 09:25

文在寅抵京見習 指香港新疆都是中國内政

2019-12-23 15:09

2030年 共軍將有4航艦戰鬥群

2019-12-23 00:08

官媒力捧大陸第一網紅李子柒 顛覆文化輸出惹熱議

2019-12-23 10:15

16.34公里 世界最長公鐵跨海橋鋪軌

2019-12-23 00:12

小小麵包車塞24頭豬…為錢炒作 連獸醫也淪陷

2019-12-23 11:00

陸挺民企 打開籌資大門

2019-12-23 00:01

台版陳同佳案港府拒司法互助 中檢：偵查步驟不受影響

2019-12-23 11:57

馬雲稱一天接到5個借錢電話 2019大多數企業都不容易

2019-12-23 11:12

港集會5星旗擲地 警亮槍逮人

2019-12-23 00:08

西藏宣布所有縣區脱貧 成為首個宣布完全脫貧省區

2019-12-23 17:07

廣州OK便利店更名蘇寧小店 系統暫未打通

2019-12-22 21:55

台港「司法互助」 港府指台灣政府詆毀

2019-12-23 00:08

大興安嶺呼中區-44.7℃ 最冷小鎮冬至

2019-12-23 00:11

兩岸微流行／掃碼洩個資 88％陸人很在意

2019-12-23 00:08

港示威常見星條旗 專欄作家這麼說…

2019-12-23 13:28

「反滲透法」搶在年底前立法 李政宏指台胞很擔心

2019-12-23 10:18

被禁18年後 大陸重新進口日本牛肉

2019-12-23 09:43

大陸品牌手機第三季獲利率僅個位數

2019-12-23 16:35

粵台港澳居民 養老保險有新規

2019-12-23 00:12

大陸．資金．對策／台籍人員大陸開立個人帳戶實務

2019-12-22 23:07

首顆太陽系外行星、母恒星以中國神話命名望舒、羲和

2019-12-23 14:37

安倍正訪華 中共渤海黃海進行實彈射擊

2019-12-23 11:10

上海推全新班輪航線 遊玩更盡興

2019-12-23 00:05

300兆乏調相機 成功投運

2019-12-23 00:08

陸民企慘 馬雲日接5通借錢電話

2019-12-23 00:08

中日韓重申積極推動明年如期簽署RCEP

2019-12-23 11:13

聖誕新年旅遊旺季 昨入境香港旅客較去年少四成

2019-12-23 11:12

孫小果被判死刑 雲南高院稱其罪大惡極

2019-12-23 14:06

中國要求重譯宗教經典 法媒：思想箝制恐自食惡果

2019-12-23 08:37

香港經濟分析師料下階段中美貿易談判將更困難

2019-12-23 11:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top