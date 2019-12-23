一次看完草原、森林、湖泊 呼倫貝爾號主攻高端旅遊市場

呼倫貝爾號列車上線運營 取材自彭湃新聞 分享 facebook 中車唐山公司為呼倫貝爾草原森林旅遊線路量身打造的「呼倫貝爾號」旅遊列車，22日正式上線運營（右圖，取材自澎湃新聞）。「呼倫貝爾號」不僅是中國首列由25G型鐵路客車升級改造的旅遊專列，未來全天候、全季候開行，還將填補中國鐵路高端旅遊市場的空白。

微信公眾號「中國中車」報導，呼倫貝爾擁有草原、森林、湖泊三大自然資源，是令世人向往的北國風光勝地。但受地域、季節的影響，呈現「草原熱、森林冷」和「夏季旺冬季淡」的現象。為滿足更多旅客「既熱愛大草原又向往大森林」的需求，從去年10月份開始，中車唐山公司服務呼倫貝爾市，打造「全天候、全季候」的軌道列車旅行方式，即沿著鐵路移動的度假列車可不受嚴寒季節、森林區域的限制，徹底解決草原和森林旅遊市場錯位、淡季和旺季旅遊市場失衡矛盾。

「呼倫貝爾」號旅遊列車是在16輛25G型鐵路客車基礎上進行升級，集旅遊觀光、餐飲住宿、休閒娛樂線上線下互動一體的綜合旅遊產品。列車包含高級商務車、高級軟臥車、高級軟座車、兒童主題車、多功能車、普通軟臥車、休閒娛樂車、民族文化餐車和文化沙龍車等10種車型，每次可載客200餘人。

與普通25G型客車不同，「呼倫貝爾」號旅遊列車更加舒適、安全、便捷。列車採用低碳環保的LED光源，配備寬敞包間、帶淋浴系統的獨立衛生間及高端座椅，全列車的衛生間配備真空集便系統。