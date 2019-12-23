品質好+中美對立 中國颳起「國潮」風 消費者改愛國產貨

民眾選購大白兔奶糖系列產品。 中新社 分享 facebook 中國中國近來颳起「國潮」風，消費者回歸傳統品牌商品的趨勢也持續擴大。過去，消費者因「便宜、品質差」等原因而遠離中國國產品牌，不過最近重新評價傳統中國企業商品的消費者卻增多，類型更擴及食品、化妝品、運動鞋等。原因之一是國的品質正趕上海外品；另一個原因則是中美對立。

日本經濟新聞報導，上海市的女性公司職員小王最近迷上「大白兔」銷售的唇膏和香水等化妝品，「設計有趣，品質也很好，總是買很多」。位於上海市內的大白兔店舖，除了化妝品外，還擺放著點心和服裝等各種商品，深受像小王這樣的年輕人歡迎。

據報導，在中國，最近這種向傳統品牌回歸的動向被稱作「國潮」。「國潮」一詞由中國和潮流兩個詞衍生來的新詞，對大白兔等傳統國產品牌重新進行評價，成為2019年的象徵性流行趨勢之一。

除了大白兔，國產輕便運動鞋品牌「飛躍」憑藉簡潔的設計受到消費者歡迎。不過受耐吉和愛迪達等海外品牌擠壓，在幾年之前穿飛躍鞋被視為一件難為情的事。不過，最近飛躍鞋簡潔的設計在歐美獲得人氣，在中國飛躍鞋也被重新評價。

1931年成立的「百雀羚」以中藥配方的化妝品為賣點，外觀也採用傳統插畫等設計。該公司「雙十一」期間，在電商平台創造超過8億的銷售額。

報導指出，百度對網上被搜索的品牌進行調查發現，2009年海外品牌占62%，國品牌只占38%。然而2019年情況發生逆轉，國品牌擴大至70%。

報導稱，會造成這種翻轉，原因之一是國品牌商品的品質正在追趕海外品。例如熟悉的大白兔等品牌已贏得消費者的信任，獲得生不輸給海外品品牌的評價。

另一個原因是受中美對立影響，中國經濟減速，消費者節約意識增強。過去大量購買海外商品的「爆買」勢頭暫歇，購買物美價廉商品的「聰明消費」趨勢越來越明顯。