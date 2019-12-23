親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

為6元動手…廣西旅店2死1傷 17年後告破

2019-12-23 16:29世界日報 中國新聞組／北京23日電

足足逃亡17年。 取材自微博
足足逃亡17年。 取材自微博
分享
廣西柳州17年前的一起殺人案，融水縣城一家旅社的侯姓老闆一家二死一傷，而當晚住宿的房客有一人不見蹤影，連身分都無法核實，讓這起命案成了懸案；今年警方使用新科技，鎖定住在湖南張家界市的潘姓男子，並將他逮捕，潘某坦承犯案，直言「壓在我心裡面的石頭終於放下了」。

南國早報報導，2002年7月，融水警方接報有旅社發生命案，到達現場發現三人倒在血泊中，其中兩人死亡、一人重傷，死者是旅社老闆候某及其女兒、傷者為候某的妻子江某。

警方發現，場有被破壞過的痕跡，旅社前台有財物被盜。民警逐一走訪當晚住在該旅社的31名房客，卻始終核實不了住在五樓17號房客的身分，案件偵查陷入了瓶頸。

隨著時間流逝，警方2019年重啟案件偵查，重新梳理案件線索，運用科學手段對原證據材料進行分析，終於有了重大突破，鎖定了遠在湖南省張家界市的潘某。

當民警來到潘某面前時，他還故作鎮定地問：「你們是哪裡的警察？是不是搞錯了？」當民警表明身分時，潘某一下子癱倒在地，並交代17年前命案的所有細節。

潘某本是融水縣人，案發前一天，他入住了案發旅社的17號客房。4日凌晨2時多，他吃完消夜返回旅社休息，因未支付當天住宿的6塊錢房費與候某及其妻子爭執，年輕氣盛的潘某對候某及其妻子動了手，見到兩人倒在血泊中，潘某驚慌失措，急忙回客房拿走自己的物品跑下樓。逃跑中，他又被候某女兒攔下，早已發狂的他又殘忍地將候某女兒殺害，並拿走旅社櫃台的現金和香菸。

之後，他逃往廣東、湖南等地，四處逃竄打零工。在廣東認識了現在的妻子，隨後便跟隨妻子到張家界市生活。

命案房客

延伸閱讀

截至11月 廣西今年增32個台資項目

想念媽媽… 大陸9歲留守童想搭火車到廣州找她

昆侖關戰役地 兩岸交流基地掛牌

廣西南寧昆侖關戰役舊址 設海峽兩岸交流基地

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

首顆太陽系外行星、母恒星以中國神話命名望舒、羲和

2019-12-23 14:37

官方才要求排查…長沙又爆地鐵施工地陷 月內第3宗

2019-12-23 17:28

全長16.34公里 中國打造世界最長公鐵跨海橋

2019-12-23 17:27

一次看完草原、森林、湖泊 呼倫貝爾號主攻高端旅遊市場

2019-12-23 17:27

品質好+中美對立 中國颳起「國潮」風 消費者改愛國產貨

2019-12-23 17:25

真人版笑裡藏刀！女子嘴藏7cm水果刀 機場安檢驚呆了

2019-12-23 16:30

外送員不滿被給差評 刺死商場店員… 民眾尖叫逃

2019-12-23 16:27

商場店員疑因給負評 遭外送員持刀刺死

2019-12-23 11:22

聖誕新年旅遊旺季 昨入境香港旅客較去年少四成

2019-12-23 11:12

小小麵包車塞24頭豬…為錢炒作 連獸醫也淪陷

2019-12-23 11:00

官媒力捧大陸第一網紅李子柒 顛覆文化輸出惹熱議

2019-12-23 10:15

限時消滅大型犬？「中國限狗令」的失敗與真實

2019-12-23 09:58

16.34公里 世界最長公鐵跨海橋鋪軌

2019-12-23 00:12

大興安嶺呼中區-44.7℃ 最冷小鎮冬至

2019-12-23 00:11

新網紅台山蠔 美食笑傲珠三角

2019-12-23 00:11

長春冰雕 冰雪奇緣

2019-12-23 00:10

長江大數據中心上線 具保護治理意義

2019-12-23 00:09

成都冬至日 吃羊肉滋補

2019-12-23 00:06

上海推全新班輪航線 遊玩更盡興

2019-12-23 00:05

「馬」上到！內蒙外賣小哥雪天騎馬送訂單

2019-12-22 16:52

雲南「炒豬團」猖獗 1輛改裝麵包車塞24頭豬

2019-12-22 16:52

迎冬至 洛陽拼出7米長「巨彩餃」

2019-12-22 16:52

天然氣太貴偷燒煤 官員強封灶台

2019-12-22 15:03

中國頻傳地鐵施工塌陷 官方要求全面排查

2019-12-22 12:03

小學生身高1米9被封東莞小姚明 陸網友：這怎麼打

2019-12-22 09:45

北京限時消滅大型犬？中國「限狗令」的執法爭議

2019-12-22 09:14

河南冬至 萬餃「拼」場

2019-12-22 00:26

上海巡禮／從工作到挨打 上海人統統都能「吃」

2019-12-22 00:26

特派員在現場／滬飯店毛巾裝晶片 杜絕亂象

2019-12-22 00:03

中國1個月內4礦難36死 其中2起涉瞞報遲報

2019-12-21 17:26

《星雲大師全集》贈書儀式 21日在北京故宮舉行

2019-12-21 16:50

天然氣太貴偷燒煤 中國官員強入民宅封灶台

2019-12-21 15:18

真假？江西前副省長涉貪 還被實名舉報「亂倫癖」

2019-12-21 15:08

廣東高教產業大爆發 至少將增設8所大學

2019-12-21 12:44

困境…他辦同志活動 最怕官方找碴

2019-12-21 00:08

救贖…她拍同志父母 如何接納摯愛

2019-12-21 00:03

陸全國人大 回應同性婚

2019-12-20 23:56

彭博資訊：大陸暗示可能開放同性婚姻

2019-12-20 22:56
看更多

熱門文章

商場店員疑因給負評 遭外送員持刀刺死

2019-12-23 11:22

地下停車場動線詭異 開回自己停車格竟要轉15個彎

2019-12-23 10:46

台版陳同佳案 香港政府：台灣政府詆毀香港

2019-12-22 21:31

沒年終爆離職潮最後神轉折 網：老闆套路不是一般深

2019-12-23 12:43

共軍亞丁灣救商船細節曝光 對峙10多秒逼降海盜

2019-12-23 10:15

北京瞭望／「日接5通借錢電話」究竟誰向馬雲借錢？

2019-12-22 23:44

武漢弘芯新進展 ASML光刻設備進廠裝機

2019-12-22 21:18

5歲男童想當拳王！狂做伏地挺身2個月練出腹肌

2019-12-23 12:36

港人集會聲援維吾爾人 憂今日新疆明日香港

2019-12-22 19:26

大陸1/1起MCOs記憶體等逾850商品進口低於最惠國稅率

2019-12-23 09:25

文在寅抵京見習 指香港新疆都是中國内政

2019-12-23 15:09

2030年 共軍將有4航艦戰鬥群

2019-12-23 00:08

16.34公里 世界最長公鐵跨海橋鋪軌

2019-12-23 00:12

官媒力捧大陸第一網紅李子柒 顛覆文化輸出惹熱議

2019-12-23 10:15

小小麵包車塞24頭豬…為錢炒作 連獸醫也淪陷

2019-12-23 11:00

陸挺民企 打開籌資大門

2019-12-23 00:01

台版陳同佳案港府拒司法互助 中檢：偵查步驟不受影響

2019-12-23 11:57

港集會5星旗擲地 警亮槍逮人

2019-12-23 00:08

廣州OK便利店更名蘇寧小店 系統暫未打通

2019-12-22 21:55

台港「司法互助」 港府指台灣政府詆毀

2019-12-23 00:08

大興安嶺呼中區-44.7℃ 最冷小鎮冬至

2019-12-23 00:11

兩岸微流行／掃碼洩個資 88％陸人很在意

2019-12-23 00:08

馬雲稱一天接到5個借錢電話 2019大多數企業都不容易

2019-12-23 11:12

「反滲透法」搶在年底前立法 李政宏指台胞很擔心

2019-12-23 10:18

被禁18年後 大陸重新進口日本牛肉

2019-12-23 09:43

港示威常見星條旗 專欄作家這麼說…

2019-12-23 13:28

粵台港澳居民 養老保險有新規

2019-12-23 00:12

大陸．資金．對策／台籍人員大陸開立個人帳戶實務

2019-12-22 23:07

西藏宣布所有縣區脱貧 成為首個宣布完全脫貧省區

2019-12-23 17:07

安倍正訪華 中共渤海黃海進行實彈射擊

2019-12-23 11:10

首顆太陽系外行星、母恒星以中國神話命名望舒、羲和

2019-12-23 14:37

上海推全新班輪航線 遊玩更盡興

2019-12-23 00:05

300兆乏調相機 成功投運

2019-12-23 00:08

大陸品牌手機第三季獲利率僅個位數

2019-12-23 16:35

陸民企慘 馬雲日接5通借錢電話

2019-12-23 00:08

聖誕新年旅遊旺季 昨入境香港旅客較去年少四成

2019-12-23 11:12

中日韓重申積極推動明年如期簽署RCEP

2019-12-23 11:13

中國要求重譯宗教經典 法媒：思想箝制恐自食惡果

2019-12-23 08:37

香港經濟分析師料下階段中美貿易談判將更困難

2019-12-23 11:14

尖沙咀強盜案司法互助「撞壁」 法務部：港府令人遺憾

2019-12-23 10:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top