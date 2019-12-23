為6元動手…廣西旅店2死1傷 17年後告破

足足逃亡17年。 取材自微博 分享 facebook 廣西柳州17年前的一起殺人案，融水縣城一家旅社的侯姓老闆一家二死一傷，而當晚住宿的房客有一人不見蹤影，連身分都無法核實，讓這起命案成了懸案；今年警方使用新科技，鎖定住在湖南張家界市的潘姓男子，並將他逮捕，潘某坦承犯案，直言「壓在我心裡面的石頭終於放下了」。

南國早報報導，2002年7月，融水警方接報有旅社發生命案，到達現場發現三人倒在血泊中，其中兩人死亡、一人重傷，死者是旅社老闆候某及其女兒、傷者為候某的妻子江某。

警方發現，場有被破壞過的痕跡，旅社前台有財物被盜。民警逐一走訪當晚住在該旅社的31名房客，卻始終核實不了住在五樓17號房客的身分，案件偵查陷入了瓶頸。

隨著時間流逝，警方2019年重啟案件偵查，重新梳理案件線索，運用科學手段對原證據材料進行分析，終於有了重大突破，鎖定了遠在湖南省張家界市的潘某。

當民警來到潘某面前時，他還故作鎮定地問：「你們是哪裡的警察？是不是搞錯了？」當民警表明身分時，潘某一下子癱倒在地，並交代17年前命案的所有細節。

潘某本是融水縣人，案發前一天，他入住了案發旅社的17號客房。4日凌晨2時多，他吃完消夜返回旅社休息，因未支付當天住宿的6塊錢房費與候某及其妻子爭執，年輕氣盛的潘某對候某及其妻子動了手，見到兩人倒在血泊中，潘某驚慌失措，急忙回客房拿走自己的物品跑下樓。逃跑中，他又被候某女兒攔下，早已發狂的他又殘忍地將候某女兒殺害，並拿走旅社櫃台的現金和香菸。

之後，他逃往廣東、湖南等地，四處逃竄打零工。在廣東認識了現在的妻子，隨後便跟隨妻子到張家界市生活。