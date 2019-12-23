外送員不滿被給差評 刺死商場店員… 民眾尖叫逃

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湖北武漢南湖一個商場22日發生凶殺案，一名美團外賣員持匕首刺倒一名「名創優品」（MINISO）男店員，男店員送院後不治，現場的目擊民眾嚇得放聲尖叫；據了解，疑似外送員和點餐的店員起衝突，對方想給他差評，外送員竟拿刀將店員刺死。

針對該事疑因差評引起，美團點評公關部相關人事否認此說法，但委婉拒絕透露具體起因。

綜合媒體報導，網上片段顯示，一名身穿黃色外賣制服、頭戴黃色頭盔的男子坐在店內的貨架上冷靜地玩刀子，另一名黑衣男子倒在地上一動不動，旁邊商品散落一地。直到警方和救護人員到場，外賣員才想往外逃，但還是被員警制伏在地。

附近店鋪的店員說，當時聽到有人大喊「傷人了」，隨即看到名創優品店內的客人全部尖叫著往外跑，外送員拿著匕首，身上有血跡，並大聲警告其他人不要靠近他，「看什麼看？有什麼好看的」。

另有目擊民眾表示，當時外送員送餐過來，疑似和店員發生口角，對方嚷嚷著要給他差評，惹的外送員不滿，居然掏出一把小刀將對方刺傷在地。

殺人後外送員留在現場，被在場戒備的警員和商場保安持鋼叉和盾牌包圍，最後被迫逼至護欄邊制服。被捕後他還跟警方要水來喝，似乎不覺得自己犯下大錯，冷血的態度令人不敢苟同。

不少網友痛批「太誇張了，因為這點小事殺人」、「太嚇人了，他居然面無表情地坐在那」、「奉勸各位以後還是別叫外賣了」、「說實話，很多顧客確實喜歡裝大爺，態度差的很，希望大家都可以心平氣和的，不要為難人家，也好保護自己」、「美團也是凶手！一個月一個差評就要扣很多錢，是非常不公平的」、「相信以後會有更多的好評，因為沒人敢給差評，畢竟會付出生命的代價」。