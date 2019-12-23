首顆太陽系外行星、母恒星以中國神話命名望舒、羲和

第一顆被發現的太陽系外的行星，及其母恒星，終於有了正式命名，特別的是，取名「望舒」和「羲和」，分別是源自中國神話寓意的月神和太陽女神。

天文學家在太陽系外發現有多顆行星環繞的行星系統，而第一顆被發現的太陽系外的行星，為圍繞K巨星HD173416運行的類木巨行星HD173416b，是在2008年由中國科學院國家天文臺發現。也因此，國際天文學聯合會（IAU）分配給中國命名。

第一顆太陽系外行星的命名今年6月啟動，共徵集67份有效命名提案。最後經IAU核准，由廣州第六中學天文社提出的羲和、望舒被確認為此行星系統恒星與行星的正式名稱。

在中國神話中，「羲和」是太陽女神，同時也被認為是中國古代最早的天文學家和曆法制訂者。「望舒」是為月亮駕車的女神，被當作月神。

命名獲得青睞的原因是「望舒」、「羲和」這兩個名字體現了恒星與行星之間的關係，具有美好的寓意，也象徵著探索宇宙的精神。