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聖誕新年旅遊旺季 昨入境香港旅客較去年少四成

2019-12-23 11:12聯合報 記者賴錦宏／即時報導

正值聖誕新年旅遊旺季，但香港入境處數字顯示，昨日入境的旅客只有39萬4403人次，較去年同日的66萬多人次減少四成。

據星島日報報導，香港入境處公布昨日的出入境數字，出境旅客有36萬7292人次，也較去年減少近三成。

而昨日繼續最多人經羅湖進出，入境的有10萬0881人次，出境有9＿5577人次，其次是機場，入境有6萬1670人次，出境有7萬9038人次。

港珠澳大橋管制站有2萬1257人次入境，2萬6490人次出境；高鐵則有1萬5154人次入境，2萬2508人次出境。

反送中重創香港旅遊業，正值聖誕新年旅遊旺季，昨入境旅客較去年少四成。（歐新社）
反送中重創香港旅遊業，正值聖誕新年旅遊旺季，昨入境旅客較去年少四成。（歐新社）
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