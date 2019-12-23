聖誕新年旅遊旺季 昨入境香港旅客較去年少四成

正值聖誕新年旅遊旺季，但香港入境處數字顯示，昨日入境的旅客只有39萬4403人次，較去年同日的66萬多人次減少四成。

據星島日報報導，香港入境處公布昨日的出入境數字，出境旅客有36萬7292人次，也較去年減少近三成。

而昨日繼續最多人經羅湖進出，入境的有10萬0881人次，出境有9＿5577人次，其次是機場，入境有6萬1670人次，出境有7萬9038人次。