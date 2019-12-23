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商場店員疑因給負評 遭外送員持刀刺死

2019-12-23 11:22香港01 李福源

美團外送員刺死名創優品店員。圖片來源／youtube
美團外送員刺死名創優品店員。圖片來源／youtube
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湖北武漢南湖一個商場周日（22日）下午約2時發生兇殺案，一名身穿「美團」外賣制服的男子手持匕首，在「名創優品」（MINISO）店內將內一名男店員刺倒在地；商場保安和警方其後將行兇男子制服，男店員送院後證實不治。

網上片段顯示，一名身穿黃色外賣制服、頭戴黃色頭盔的男子拿着匕首坐在店內的貨架上，另一名黑衣男子倒在地上一動不動，旁邊商品散落一地；疑兇其後步走店舖，被在場戒備的警員和商場保安持鋼叉和盾牌包圍，最後被迫逼至護欄邊制服。

該商場二樓店鋪的收銀員表示，當時聽到有食客大聲叫「傷人了」，隨即抬頭，看到名創優品店內的客人全部尖叫著往外跑，疑兇拿著匕首，身上有血跡，並大聲警告其他人不要靠近他，「看什麼看？有什麼好看的」；疑兇一度與保安對峙，待警察趕到終被制服，傷者送院急救後證實不治。

警方傍晚發出通報稱，死者姓周，是佰港城員工，疑犯則是32歲的陳姓男子，任職外賣配送員，事發時二人發生口角，陳男持刀將周男刺倒在地，疑兇現已被拘捕，案件有待進一步調查。

有傳媒調查後指出，陳男與周男是因為貨品問題口角，繼而爆發衝突；另有知情人士透露，陳男疑因為外賣獲負評，結果一時衝動殺人。美團表示，事件還需要進一步跟警方溝通並確定相關訊息，預計稍後會有官方回應。

網民均對事件表示震驚，紛留言謂「負評就殺人？兇手無視法律，無視生命」、「美團是也是兇手！一個月一個負評就要扣很多錢，是非常不公平的」、「相信以後會有更多的好評，因為沒人敢給負評，畢竟會付出生命的代價」。

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文章授權轉載自《香港01》

殺人制服外送員

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