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官媒力捧大陸第一網紅李子柒 顛覆文化輸出惹熱議

2019-12-23 10:15聯合報 記者賴錦宏／即時報導

四川古風美食視頻博主李子柒，不僅爆紅大陸網路，還成功出海在YouTube「吸粉」七百六十六萬，躍升「國際網紅」，近期她更獲中共官媒加持，引發一場關於中國文化輸出的大討論。北京學者陳少峰稱，李子柒對官方宣傳具有重要借鑒意義，文化的交流輸出不可太刻意或急於求成，「她悄悄地做了一個樣板。」

據星島日報，前庭栽花，後院耕菜，一簞食一瓢飲，一名樣貌秀麗清純的農家女，身着古樸服飾，嫺熟地操持傳統炊具，根據時令節氣採用古法工序親製各種美食手作，她能煮善繡，養蠶繅絲，削竹鋸木搭屋。「九十後網紅」李子柒開創「古風仙女」形象，影片展現唯美乾淨的鄉野生活，不僅在大陸微博「吸粉」二千一百萬，還在YouTube吸引七百六十六萬追蹤，直逼擁有八百萬粉絲、全球影響力最大媒體之一的CNN。在YouTube評論區，世界各地觀眾用數十種不同語言表達對李子柒影片的喜愛與治瘉。

李子柒何以受到全球網民追捧？黨報《人民日報》文章指，李子柒視頻不管是雨落屋簷，灶台爐火，還是肩扛枯柴，石滾碾姜，都營造出一種文靜祥和的意境，她幹甚麼都十分專注，一板一眼，對於社會上的浮躁之氣，頗有靜氣凝神之效。

央視更將對李子柒視頻的點讚提升至意識形態高度，「沒有一個字誇中國好，但她講好了中國文化，講好了中國故事。」共青團也在微博稱，因為李子柒「數百萬外國人愛上中國」，這種展示可以幫助西方普通人，從他們媒體對中國的抹黑中清醒過來，李子柒毫無疑問屬於對外文化傳播。

中國的官宣被指常常受制於宏大敍事的思維中，北京大學文化產業研究院教授陳少峰認為，李子柒對於官宣具有重要借鑒意義，當下意識形態的主導口號是「講好中國故事」，講故事不能簡單依據一條口號，千篇一律地刻意宣傳。他相信，文化的交流輸出要憑藉豐富多彩的內容和創意，在日積月累中「潤物細無聲」，李子柒「悄悄地做了一個樣板」。

不過，也有聲音批評，李子柒的拍攝太「假」，過於美化中國鄉村生活，同時迎合了外國人對中國農耕文明的偏見，會加劇關於中國落後的刻板印象，「幾千年的中國文化就是天天煮菜？」

更有人質疑，為何李子柒在大陸民眾「翻牆」才能看到的YouTube走紅，竟然還能受到官方熱捧？一位不願具名的文化研究專家指出，李子柒在YouTube發布影片其實屬於非法，但若要講好中國故事，就需要更多民眾進入國外社交平台交流，讓中國文化走入國外的主流市場，他期待自己的中華文化研究，未來也可以國外社交平台發布。

李子柒利用自己做菜的特長，製作和發佈她製作美食過程的視頻。但批評者則認為她太做作...
李子柒利用自己做菜的特長，製作和發佈她製作美食過程的視頻。但批評者則認為她太做作，這種生活一般人過不下去。（每日頭條）
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北京大學網紅社交

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