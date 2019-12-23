新網紅台山蠔 美食笑傲珠三角

生蠔是台山冬季最佳的海產食材，蠔肉一邊銷售成為當地常見的售蠔模式，鮮蠔被台山人烹飪成各款富有特色的美味佳肴，深受食客喜愛。

中新社報導，「台山蠔」近年來已成為廣東珠三角地區的網紅海產食材，廣州、深圳、珠海、東莞、佛山等地的海鮮市場和星級茶樓飯館都有「台山蠔」的身影。

台山養蠔歷史悠久，鎮海灣、廣海灣、黃茅海等海域浮遊生物和藻類植物十分豐富，特別適宜養殖生蠔，得天獨厚的養殖環境，使「台山蠔」今年入選中國大陸國家農產品地理標誌產品。

目前，台山是中國大陸最大的蠔苗種供應地之一，年產量約占廣東40%，深井、汶村、北陡、海宴、川島、廣海、都斛、赤溪等鎮的生蠔養殖面積達6000多公頃，是廣東省七大產蠔基地之一。

據台山當地有關部門透露，目前除了市場上現開現賣的新鮮蠔肉和整串銷售的殼蠔之外，當地養殖戶和企業還會根據市場需要，製作蠔油、蠔豉（蠔乾）等加工產品。

為促使生蠔產業轉型升級，已經有企業在斗山鎮設立生蠔淨化工場，工場通過模擬一個海水循環系統，用原海域海水進行淨化處理，將洗乾淨的生蠔放進淨化池裡，讓其自然代謝淨化168個小時以上，其間利用紫外線和臭氧消毒水體、殺死細菌等微生物，利用氣浮技術去除水中的可溶性有機質，淨化後的生蠔可達到歐盟生食標準，大大提升生蠔的附加值。

台山汶村第三屆金蠔美食嘉年華12月21日至25日在汶村古城廣場舉行，其中，蠔王爭霸賽吸引許多民眾圍觀拍照。

「蠔豉分生曬蠔和熟曬蠔兩種，熟曬蠔是煮過的，成品光澤度低且偏栗色，蠔味淡、口感差；而生曬蠔顔色一般呈淡黃色或金黃色，生曬蠔豉的個頭愈大，蠔味愈濃，價格愈高。目前生曬蠔按大小和品相售價分別在每公斤300元至960元人民幣之間。」台城富城市場一海產乾貨的老闆娘向消費者介紹產品。

近年來隨著台山蠔的名氣高漲，到台山消費蠔產品的遊客逐漸增多，帶動當地生蠔產業的發展。