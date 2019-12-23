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16.34公里 世界最長公鐵跨海橋鋪軌

2019-12-23 00:12聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

隨著鋪軌工程車一聲長鳴，一對軌排在22日10時15分穩穩落在福（州）平（潭）鐵路平潭海峽公鐵兩用大橋路基上，標誌著世界最長、中國大陸第一座跨海峽公鐵兩用大橋開始鋪軌施工。

中鐵二十四局工作人員22日在平潭海峽公鐵大橋鋪軌，總長16.34公里的福平鐵路平...
中鐵二十四局工作人員22日在平潭海峽公鐵大橋鋪軌，總長16.34公里的福平鐵路平潭海峽公鐵大橋鋪軌正式啟動。 （新華社）
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中新社報導，福平鐵路是合肥至福州高鐵的延長線，也是北京至台北高鐵的重要組成部分。該鐵路從福州站起，穿鼓山，跨閩江，引入福州南站，繼而跨烏龍江至福州長樂區，再通過平潭海峽公鐵兩用大橋跨越人嶼島、長嶼島等，線路全長88.433公里。其中，平潭海峽公鐵兩用大橋全長16.34公里，大橋下層設計為時速200公里的雙線I級鐵路，上層設計為時速100公里的雙向六車道高速公路。

負責施工建設的中鐵二十四局相關負責人表示，平潭海峽公鐵兩用大橋開始鋪軌，是繼9月25日大橋全線貫通之後的又一重大進展，為福平鐵路的建成通車打下了堅實基礎。

該負責人說，大橋所處的台灣海峽夏有颱風、冬有季風，每年6級以上的大風天數超過300天，是與百慕大、好望角齊名的世界三大風口海域；水深浪高，天氣、水文、地質三重難題層層疊加，是全世界公認的「橋梁施工禁區」。為了順利完成鋪軌這一鐵路建設的最後一道主要工序，結合橋上作業面狹窄、大風天氣作業難度大等因素，採用鋪軌機鋪設工程軌，再更換長軌排的方法，提高鋪軌施工的靈活性，提升作業效率。

按照規劃，福平鐵路將於2020年10月具備通車條件。有關專家表示，福平鐵路通車後，將大大縮短福州至平潭的時空距離，對構建北京至福州、平潭快速鐵路通道，完善區域綜合交通網絡，加快平潭綜合實驗區建設、促進東南沿海經濟社會發展意義重大。

北京高鐵

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