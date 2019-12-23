長江大數據中心上線 具保護治理意義

為長江水利建設提供大數據支撐服務的長江大數據中心，21日在長江勘測規劃設計研究院正式上線。這是長江勘測設計行業建立的首個共享的水利大數據中心，具保護治理長江重要意義。

新華社報導，長江勘測規劃設計研究院總工程師王小毛介紹，建設長江大數據中心主要是基於水利勘測規劃、水行政管理、水利水務工作以及水利現代化發展的需要。當前，長江雖有各種數據庫，但彼此並不互通。長江大數據中心利用區塊鏈技術，試圖打通長江各類數據的信息壁壘。

據介紹，在前期對存量數據進行梳理的基礎上，長江大數據中心設計構建了28個數據模型，擁有測繪數據12.8萬份、影像資料1.43萬份、空間地理信息總量超300TB，涵蓋地質、地形等基礎勘測數據，規劃、樞紐、施工、機電、移民、生態、環境、建築等十餘個專業的業務數據以及水文氣象、農業、林業、畜牧業等互聯網數據。

王小毛說，目前，長江大數據中心已經初步實現了提供統一數據服務功能，並通過業務支撐平台建立起防洪安全保障、水資源優化配置、河湖健康維護、水土流失防治、生態環境保護等多項應用。下一步，將逐步聯合行業內外單位、機構，打造一個為中國水利工作科學決策、水利工程綜合效益充分發揮、水資源最優管理、最大化服務公眾社會的大數據應用平台。