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上海推全新班輪航線 遊玩更盡興

2019-12-23 00:05聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

乘著遊輪遊覽黃浦江，觀賞百年外灘建築群、浦東摩天大樓，並可在浦江兩岸的「生活秀帶」上岸漫步，這是一種怎樣的體驗？上海21日推出全新的「班輪航線」，為中外遊客呈上更豐富的文旅體驗。

遊客在上海外灘親水平台上，與浦江兩岸美景合影留念。 中新社
遊客在上海外灘親水平台上，與浦江兩岸美景合影留念。 中新社
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新華社報導，上海21日全新推出的班輪航線分為一程、二程、全程、全天四種乘船模式。其中多程和全天模式下，遊客可在其中一處碼頭下船遊覽後，按班輪時刻表乘上後續遊船前往另一處碼頭，就像乘公交車一樣便利。

在浦西的金陵東路碼頭下船，步行便可到達外灘建築群，用手機掃碼能聽讀百年建築的「前世今生」。在秦皇島路碼頭下船漫步濱江，近代工業舊址與綠樹碧水相映，人們能了解過去的「工業銹帶」如何變身「生活秀帶」。在東方明珠碼頭下船，置身陸家嘴空中步行連廊，高聳入雲的金融城建築群體現城市發展新高度。

上海市副市長宗明在日前舉行的2019年上海市加強全域旅遊建設工作會議上表示，全域旅遊的核心就是「無障礙」。外地、外國遊客和上海市民是一個整體，人們需要有溫度的文旅產品和服務。

2020年上海浦江遊覽接待遊客數預計將達600萬人次，初步建成世界級旅遊精品項目。

上海浦江遊覽集團有限公司市場部楊明偉介紹，目前浦江班輪三處碼頭分布在楊浦區、黃浦區、浦東新區，未來分布在上海其他城區的碼頭也有望加入，擴大「區域聯動」；還將引入特色演藝項目等體驗，深化「商文旅聯動」；並利用科技手段，讓遊客能夠更加便捷地查詢並購買船票、車票、景區門票，體現「科技+旅遊聯動」。

中國旅遊研究院院長戴斌認為，大眾對旅遊的需求正在從「有沒有」走向「好不好」，從「缺不缺」走向「精不精」。高品質的、受百姓歡迎的文化和旅遊發展是多個產業、跨越時空的融合發展。

上海市文化和旅遊局局長于秀芬說，上海發展全域旅遊，還將通過挖掘更多中國元素、上海特色，提升文旅項目互動性和參與度，讓人們感到「有意義」；通過體制創新，增加食、住、行、遊、購、娛各領域供給，讓人們感到「有意思」；通過在旅遊諮詢、旅遊廁所、旅遊導覽系統建設、打造「上海禮物」等方面精益求精，讓人們「能回味」。

上海碼頭建築

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