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廣州OK便利店更名蘇寧小店 系統暫未打通

2019-12-22 21:55聯合報 特派記者林宸誼／上海即時報導

廣州人在街頭熟悉的「OK便利店」，已悄悄改頭換面變成了「蘇寧小店」，蘇寧方面證實，OK便利店將全部更名蘇寧小店，目前廣州的OK便利店大部分已換完了，剩小部分正在換，而這些OK便利店與蘇寧小店的系統還沒有打通，無法實現配送到家或App下單等業務。

南方都市報報導，原本位於越秀區的五羊邨地鐵C出口、D出口的兩家OK便利店，已經悄悄換上了黃色的蘇寧小店招牌，但進入店內發現，除了門口招牌外，OK及旗下好知味品牌的標誌依然隨處可見，就連擺架、店內裝飾等也跟往常的OK便利店一樣，甚至連售貨員也沒有更換。

市面上的蘇寧小店，採用「便利店+App」模式，向消費者提供以快消和生鮮為代表的全品類商品和三公里範圍內最快30分鐘急速配送的服務，以及家電維修、家電清洗、家政、快遞代收發、二手房交易等便民社區服務。

而實際檢索蘇寧小店App發現，目前廣州店鋪數量為90家，大多位於各地社區周邊，由OK便利店更名而來的蘇寧小店，暫時還沒有接入App，而OK便利店的微信公眾號及優品商城、好知味小程式的眾多門市處於正常營業。

蘇寧方面解釋，蘇寧小店的App正在跟OK融合，有些原有的服務專案還在過渡，「新的」蘇寧小店也可以送貨，不過「只能在餓了麼上面訂」，之後會根據不同區域豐富產品。

今年8月5日，蘇寧小店公司與馮氏零售達成了關於利亞華南的股權轉讓協定，收購完成後，蘇寧小店公司將100%控股利亞華南公司在廣州區域運營的60多家OK便利店。

OK便利店在1951年於美國創立，香港馮氏集團（前利豐集團）旗下零售業務馮氏零售，先後在1985年和2000年，取得OK便利店在香港及大陸的專營權。

OK便利店自2002年廣州首家落地以來，經營包裝飲料、潮流零食、奶類製品等多個類目，重點打造的自有品牌「好知味」（hot & in），並先後推出獨家精製的食品飲品系列，引領輕食新概念，此舉一度引發廣州便利店的同行們，對同類飲品系列進行擴充，OK也是大陸最早提出便利店+麵包+熱飲的概念的企業。

收購OK便利店廣州門市，是蘇寧收購迪亞中國及收購家樂福中國後，在大快消領域布局的又一動作，按照蘇寧快消集團總裁卞農的說法，蘇寧看中的是經營OK便利店的利亞華南團隊及在經營產品、供應鏈、營運、區域布局等方面的多年資源和經驗，將補強蘇寧小店在廣州地區布局，有助於為蘇寧小店在華南區域擴張。

目前蘇寧小店及迪亞天天自營店面近6,000家，覆蓋全大陸70多個城市、3.5萬個社區、近1.2億用戶。

作為通路下沉的載體，蘇寧小店一直被蘇寧寄予厚望，但蘇寧小店也一直在用資金換規模，根據蘇寧公告，2018年1到7月，蘇寧小店營收人民幣1.43億元，虧損人民幣2.96億元，債務高達人民幣6.53億元，而截至2018年7月31日，蘇寧小店在全大陸開出878家，這代表每開一家門市虧損約人民幣33萬元。

原本位於廣州市越秀區的五羊邨地鐵C出口的OK便利店，已悄悄換上黃色的蘇寧小店招牌...
原本位於廣州市越秀區的五羊邨地鐵C出口的OK便利店，已悄悄換上黃色的蘇寧小店招牌。圖／南方都市報
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