與瑞典關係持續冷 中國訪問團喊停

中國駐瑞典大使桂從友近日證實，中方取消了原擬於12月10日在斯德哥爾摩召開的中瑞政府間經貿聯委會相關活動。此外，原計畫近期訪瑞的中方企業代表團也取消了訪問計畫。桂從友表示，瑞典一些人不顧中方的一再勸告，執意干涉中國內政和司法主權，要為當前中瑞關係的嚴重困難局面承擔責任和後果。

環球時報報導，中瑞關係的冷淡因華裔瑞典籍香港書商桂敏海而起。

瑞典筆會日前把圖霍斯基獎頒給遭中國關押的桂敏海，表彰他為言論自由發聲，當時瑞典文化部長林德致辭表示，言論自由在瑞典是一種權利。

桂從友日前就當前中瑞關係接受瑞典今日工業報專訪時表示，桂敏海案絕不是人權案，一年多前，他因涉嫌非法向境外提供中國國家秘密和情報被採取強制措施，中國一直在依法依程序處理，這是中國的司法主權，不容外國干涉。

桂從友表示，瑞典筆會給一個向境外非法提供中國國家秘密和情報的嫌犯發「言論自由獎」，瑞典文化大臣還站台，這是嚴重錯誤的做法，要由犯錯的人自己來糾正，只有這樣才能使中瑞關係重回正確軌道。

桂從友在專訪中說，瑞典有1萬多家企業與中國開展貿易，600多家企業在中國投資設廠。中瑞關係出現當前這種困難局面，是由瑞方極少數人干涉中國內政和司法主權造成的，瑞典政府為他們站台，這個責任首先應當由那些損害中國利益、干涉中國內政的人和為他們站台的人來承擔。「對那些願意與中國開展友好合作的人士，我們都是歡迎的。」