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不懷好意？耿爽舌戰外媒 網友叫絕

2019-12-22 16:52世界日報 中國新聞組╱北京22日電

耿爽與外媒記者來往問答視頻在網上熱傳。 取材自外交部官網、視頻截圖
耿爽與外媒記者來往問答視頻在網上熱傳。 取材自外交部官網、視頻截圖
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中國外交部發言人耿爽近日紅了。其在20日的例行記者會上與外國記者因中加問題一來一往的尖銳問答視頻在網上熱傳，多數網友讚其「霸氣」，還有人說：「第一次見他笑得這麼開心。」官媒央視也以「當外交部發言人遇到『不懷好意』的英文單詞 看看耿爽的標準答案」為題報導消息。

央視網報導，當日有外國記者提問：加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）表示，除非中方首先釋放康明凱（Michael Kovrig）和邁克爾（Michael Spavor）這兩名加拿大人，否則美國就不應考慮同中方簽署經貿協議。請問中方對此有何評論？

耿爽表示，「我看到了有關報導。我不知道加方現在是不是有一種欲哭無淚的感覺。替他人火中取栗，最終受傷的肯定是自己。我要奉勸加方，通過拉幫結派或者將一些其它議題進行掛鉤向中方施壓，這種做法注定是徒勞的，也是無效的。」

記者問：「剛才你在回應杜魯多言論時，用了『火中取栗』這個比喻。你想表達什麼意思？是想表達『desperate』這層意思嗎？」

耿爽笑答：「現在誰desperate（絕望），誰心裡清楚。」

記者又問：「你剛才說『現在誰desperate，誰心裡清楚』，這句話是什麼意思？誰在desperate？」

耿爽笑稱：「請你注意，我剛才在回答提問時，並沒有使用desperate這個詞，這只是BBC記者的解讀。」

記者追問：「你能否就desperate解釋一下？

耿爽稱：「你應該去找BBC記者尋求解釋，我並沒有使用desperate這個詞。」

記者追問：「那你所說的『火中取栗』是什麼意思？」

耿爽又笑答：「你不知道這句諺語嗎？我想不光中國這麼用，許多西方國家也都有這個諺語，它所表達的意思是不言而喻的。」

記者問：「你說『火中取栗最終受傷的是自己』，是想表達threat（威脅）的意思嗎？」

耿爽答：「我在回答中既沒有說desperate，也沒有說threat，這些詞我都沒用過，都是你們的解讀。」

耿爽表示，如果你需要我用更外交的方式來回答你，我就給你一個更外交的答案：造成當前中加關係困難局面的責任完全在於加方。解鈴還須繫鈴人。我們奉勸加方正視中方的嚴正立場和關切，糾正錯誤，立即釋放孟晚舟女士，讓她平安回到中國。至於加方一直糾纏的兩名加拿大公民的個案，這兩人涉嫌從事危害中國國家安全的活動，已經由中國的偵查機關偵查終結，並按法律規定移交檢察機關審查起訴。

網上對此討論熱烈，有網友認為，「記者用語言陷阱」「玩文字遊戲，中國外交官答得妙」。但也有人表示，中加各拿羈押當籌碼「五十步笑一百步」。

耿爽與外媒記者來往問答視頻在網上熱傳。 取材自外交部官網、視頻截圖
耿爽與外媒記者來往問答視頻在網上熱傳。 取材自外交部官網、視頻截圖
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加拿大外交部

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