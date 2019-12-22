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迎冬至 洛陽拼出7米長「巨彩餃」

2019-12-22 16:52世界日報 中國新聞組／北京22日電

洛陽滑雪場用上萬個餃子拼出巨型彩色餃子。 中國新聞社
洛陽滑雪場用上萬個餃子拼出巨型彩色餃子。 中國新聞社
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22日是中國24節氣中的冬至，依照北方習俗，這一天要吃水餃及餛飩。河南洛陽伏牛山滑雪場，工作人員和遊客21日在雪地用上萬個餃子拼出一個長7.32米、寬3.66米的巨型彩色餃子，用吃餃子的方式迎接冬至的到來。

中新社報導，除了在中國北方有冬至吃餃子的風俗，南方則多半是吃湯圓，當然也有例外，如在山東滕州等地，流行冬至當天喝羊肉湯，寓意驅除寒冷。

另外，在江南水鄉，講究冬至之夜全家歡聚，共吃赤豆糯米飯。相傳，共工氏有個兒子作惡多端，在冬至死去了，死後變成疫鬼殘害百姓。但疫鬼特別怕赤豆，於是，人們就在冬至煮吃赤豆飯，希望防災祛病。

有趣的是，蘇州還有飲用「冬釀酒」習俗。冬釀酒是一種米酒，加入桂花釀造。冬至夜，老百姓們一邊暢飲美味的冬釀酒，一邊品嘗鹵牛肉等各種滷菜，家裡充滿歡聲笑語。

另據新華社報導，歷史學者、天津社科院研究員羅澍偉介紹，冬至這天是白晝最短、黑夜最長的一天。過了這天，白天開始一天天變長。所以古人認為，「冬至一陽生，是陽動用而陰復於靜也。」即冬至為陰陽交替的時刻，從此陰氣盛極轉衰，陽氣開始萌生，是冬盡春來的標誌。

冬至過後，中國各地氣候都將進入一個最寒冷的階段，也就是人們常說的「進九」和「數九寒天」了。所謂「數九」，是指從冬至當天算起，九天為一個單位，謂之「九」，過了九個「九」，剛好81天，即為「出九」或「完九」。從「一九」數到「九九」，冬寒就變成春暖了。

為什么用「九」來計算最寒冷的日子呢？羅澍偉解釋說，古人認為，冬至是陰陽轉化的關鍵節氣。九，在數字裡是最大的陽數，不斷地數著一九、二九等，意味著冬日的陰氣逐漸消減，陽氣逐漸回升，累至九次便到頭了。

也有人認為，從氣象的角度說，大致每九天就會出現一股寒潮，而且往往發生在前一個九最後一、兩天；從心理方面談，「九」與「久」諧音，意為冬天漫長，盼望春天早點降臨。

圖為工作人員將餃子煮熟與遊客分享。 中國新聞社
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冬至北京

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