雲南「炒豬團」猖獗 1輛改裝麵包車塞24頭豬

「炒豬團」改裝麵包車，從雲南非法運送生豬牟利。 取材自央視財經 分享 facebook 為了穩定豬價、防止疫情擴散，中國農業農村部對生豬長途運輸的車輛和人員作出了比較嚴格的規定。但日前在雲南，竟發現不法商販，組成「炒豬團」，收購雲南相對便宜的生豬，想盡辦法跨省販豬、炒豬。

央視財經報導，四川麗攀高速銀江收費站，交警發現一麵包車主神色異常且車內臭氣熏天，一檢查，原來車主為牟利私自改裝車輛運豬，這輛麵包車內共裝運24頭生豬。

雲南通往兩廣的交通要道，查緝人員發現各種奇葩、隱蔽的運豬手段。雲南省動物衛生監督所所長李波說：「有用商務面包車改裝的運豬車，甚至還有用越野車來改裝。」

非洲豬瘟臨時檢查站負責人廖長榮說：「人豬長時間在密閉空間內共處，熏得人員一身豬大便氣味。」目前，雲南各高速收費口已加大對ETC出口的查緝力量。

是什麼原因可以讓這些「炒豬團」如此鋌而走險，甚至不惜改裝小轎車運豬？

李波指出，雲南是全國生豬價格最低的一個省份，生豬的平均價格和全國平均價格，一公斤差到十元（人民幣，約1.4美元）以上。運一頭生豬毛利潤上千，巨大的價格差，造成了非法調運現象十分猖獗。

雲南當局9月突擊取締非法調運生豬，共查獲非法調運生豬超過1萬頭。其中，僅9月5日當天，在與廣西接壤的文山州富寧縣就查獲非法調運生豬8000餘頭。

李波稱：「那個行動以後，通過大貨車非法調運的現象應該說基本看不到了。」

目前，雲南在其23個省際公路，10條主要大通道和省際間的便道、民間小道上均設卡檢查，有效打擊了炒豬團非法調運行為。