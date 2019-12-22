親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

韓國瑜酸罷韓遮羞布：底下躲48萬人 剩2萬人在街頭

雲南「炒豬團」猖獗 1輛改裝麵包車塞24頭豬

2019-12-22 16:52世界日報 中國新聞組／北京22日電

「炒豬團」改裝麵包車，從雲南非法運送生豬牟利。 取材自央視財經
「炒豬團」改裝麵包車，從雲南非法運送生豬牟利。 取材自央視財經
分享
為了穩定豬價、防止疫情擴散，中國農業農村部對生豬長途運輸的車輛和人員作出了比較嚴格的規定。但日前在雲南，竟發現不法商販，組成「炒豬團」，收購雲南相對便宜的生豬，想盡辦法跨省販豬、炒豬。

央視財經報導，四川麗攀高速銀江收費站，交警發現一麵包車主神色異常且車內臭氣熏天，一檢查，原來車主為牟利私自改裝車輛運豬，這輛麵包車內共裝運24頭生豬。

雲南通往兩廣的交通要道，查緝人員發現各種奇葩、隱蔽的運豬手段。雲南省動物衛生監督所所長李波說：「有用商務面包車改裝的運豬車，甚至還有用越野車來改裝。」

非洲豬瘟臨時檢查站負責人廖長榮說：「人豬長時間在密閉空間內共處，熏得人員一身豬大便氣味。」目前，雲南各高速收費口已加大對ETC出口的查緝力量。

是什麼原因可以讓這些「炒豬團」如此鋌而走險，甚至不惜改裝小轎車運豬？

李波指出，雲南是全國生豬價格最低的一個省份，生豬的平均價格和全國平均價格，一公斤差到十元（人民幣，約1.4美元）以上。運一頭生豬毛利潤上千，巨大的價格差，造成了非法調運現象十分猖獗。

雲南當局9月突擊取締非法調運生豬，共查獲非法調運生豬超過1萬頭。其中，僅9月5日當天，在與廣西接壤的文山州富寧縣就查獲非法調運生豬8000餘頭。

李波稱：「那個行動以後，通過大貨車非法調運的現象應該說基本看不到了。」

目前，雲南在其23個省際公路，10條主要大通道和省際間的便道、民間小道上均設卡檢查，有效打擊了炒豬團非法調運行為。

「炒豬團」改裝麵包車，從雲南非法運送生豬牟利。 取材自央視財經
「炒豬團」改裝麵包車，從雲南非法運送生豬牟利。 取材自央視財經
分享

李波豬價車主

延伸閱讀

雲台學子比創意 交流勝賽績

雲台學生創新賽 台灣奪雙獎

輻射南亞、東南亞 雲南求跨境人才

雲南昆明對日抗戰史 探詢文武遺跡

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

迎冬至 洛陽拼出7米長「巨彩餃」

2019-12-22 16:52

不懷好意？耿爽舌戰外媒 網友叫絕

2019-12-22 16:52

「馬」上到！內蒙外賣小哥雪天騎馬送訂單

2019-12-22 16:52

與瑞典關係持續冷 中國訪問團喊停

2019-12-22 16:52

天然氣太貴偷燒煤 官員強封灶台

2019-12-22 15:03

中國頻傳地鐵施工塌陷 官方要求全面排查

2019-12-22 12:03

昆山市委書記杜小剛 將成大陸最年輕地級市市長

2019-12-22 09:59

小學生身高1米9被封東莞小姚明 陸網友：這怎麼打

2019-12-22 09:45

北京限時消滅大型犬？中國「限狗令」的執法爭議

2019-12-22 09:14

河南冬至 萬餃「拼」場

2019-12-22 00:26

上海巡禮／從工作到挨打 上海人統統都能「吃」

2019-12-22 00:26

特派員在現場／滬飯店毛巾裝晶片 杜絕亂象

2019-12-22 00:03

中國1個月內4礦難36死 其中2起涉瞞報遲報

2019-12-21 17:26

《星雲大師全集》贈書儀式 21日在北京故宮舉行

2019-12-21 16:50

天然氣太貴偷燒煤 中國官員強入民宅封灶台

2019-12-21 15:18

真假？江西前副省長涉貪 還被實名舉報「亂倫癖」

2019-12-21 15:08

廣東高教產業大爆發 至少將增設8所大學

2019-12-21 12:44

困境…他辦同志活動 最怕官方找碴

2019-12-21 00:08

救贖…她拍同志父母 如何接納摯愛

2019-12-21 00:03

陸全國人大 回應同性婚

2019-12-20 23:56

彭博資訊：大陸暗示可能開放同性婚姻

2019-12-20 22:56

溫州網紅「追風奶奶」做了這事 被移送法辨

2019-12-20 13:45

大陸立法機關：有建議將同性婚姻合法化寫入民法典

2019-12-20 13:38

明星取名比奇葩！包餃子、吳所謂 還5有這個保證見笑...

2019-12-20 11:00

山東膠東引黃調水工程 通過竣工驗收交付使用

2019-12-20 04:10

昆侖關戰役地 兩岸交流基地掛牌

2019-12-20 04:10

台灣姑娘文創 西藏文化走上世界

2019-12-20 04:09

香港城大研發 癌症5分鐘快篩

2019-12-20 04:09

廣角鏡／鄱陽湖水位續降 湖面縮水

2019-12-20 04:08

孫楊上節目要對手霍頓「喝洗腳水」 挨批暴露狂妄

2019-12-19 17:36

日子苦還是在作秀？王思聰遊日本排隊吃平價拉麵

2019-12-19 17:27
看更多

熱門文章

陸官員：承認「一國兩制」等於中華民國滅亡是誤會

2019-12-21 19:42

小學生身高1米9被封東莞小姚明 陸網友：這怎麼打

2019-12-22 09:45

反送中再爆衝突！港警：一男子朝警員開槍

2019-12-21 20:15

大陸驚見CHARLES & KEITH山寨店！網怒：欺負我不懂字母？

2019-12-21 19:17

2019年陸企經營不易 馬雲日接5通借錢電話

2019-12-21 21:49

路透：中共中紀委是逃犯條例幕後推手

2019-12-21 21:47

反送中被捕 港80人恐丟教師資格

2019-12-22 00:26

取代香港？ 陸力推澳門證券市場

2019-12-22 00:25

長期被媽家暴 7歲童「遭刀割毒打」曝：仍想待在她身邊

2019-12-21 17:22

回應路透報導 港特首辦：港府主動修逃犯條例

2019-12-22 14:50

川習熱線！川：安排簽協議 習：關切涉台言行

2019-12-22 00:58

陸前官員：不管台灣誰勝選 大陸都主導兩岸走向

2019-12-22 00:25

上海巡禮／從工作到挨打 上海人統統都能「吃」

2019-12-22 00:26

習安會將登場 共同社：安倍會提香港議題

2019-12-22 09:36

昆山市委書記杜小剛 將成大陸最年輕地級市市長

2019-12-22 09:59

台版陳同佳／台嫌搶表案 台提司法互助 港回拒

2019-12-22 14:54

江蘇台商動員 喊返鄉投票

2019-12-21 19:42

台灣向香港提司法互助 港保安局：無法可依

2019-12-22 09:21

特派員在現場／滬飯店毛巾裝晶片 杜絕亂象

2019-12-22 00:03

想念媽媽… 大陸9歲留守童想搭火車到廣州找她

2019-12-21 17:10

港男赴澳門被送中 電視認罪稱中國警方態度不錯

2019-12-22 11:58

批反滲透法 人民日報：挑動兩岸對抗 製造寒蟬效應

2019-12-22 12:11

中國頻傳地鐵施工塌陷 官方要求全面排查

2019-12-22 12:03

中國發現首顆系外行星 取名「望舒」

2019-12-22 15:02

林鄭月娥稱個資被公開 憂「起底」影響社會

2019-12-22 14:38

港財政司長示警 新年過後可能出現結業潮

2019-12-22 11:50

大埔槍手所用AR15 能從天台射殺路人

2019-12-22 14:55

天然氣太貴偷燒煤 官員強封灶台

2019-12-22 15:03

中國1個月內4礦難36死 其中2起涉瞞報遲報

2019-12-21 17:26

河南冬至 萬餃「拼」場

2019-12-22 00:26

廈門台協會長 吳家瑩連任

2019-12-21 17:21

人民日報：港澳行政、立法、司法機關應維護北京管治權

2019-12-22 10:28

外資挺A股 連27日淨流入

2019-12-22 00:02

陸官方力挺 惠澳金融政策連發

2019-12-22 00:26

偵辦搶錶台嫌法務部提司法互助 香港：沒這法律

2019-12-21 22:40

川普簽署國防授權法 中國痛批干涉內政

2019-12-21 22:23

元朗事件5個月 示威者噴漆 警噴椒驅散

2019-12-22 14:58

港政務司長：香港處於風雲幻變 堅持止暴制亂

2019-12-22 09:56

澳門回歸20周年 官方政策優惠一波波

2019-12-21 23:12

香港警署前投汽油彈 疑縱火無人傷亡

2019-12-22 14:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top