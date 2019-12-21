真假？江西前副省長涉貪 還被實名舉報「亂倫癖」

江西省前副省長、贛州市委書記、江西省人大副主任史文清，被實名舉報向多名商人索要價值2000萬人民幣的黃金，以及1.32億元人民幣現金。另外，他還被舉報不僅包養多名情婦，甚至還有「亂倫性癖好」。據悉，中國最高反腐機構已在調查此事，但暫未公開消息。

江西省前副省長、贛州市委書記、江西省人大副主任史文清。（取材自觀察者網） 分享 facebook

澎湃新聞報導，三位民營企業家曾義平、和魁、王宇飛在媒體「法經網」微信公號刊文《一位副省級高官的斂金術和多面孔》舉報史文清，並稱已分別將各自的舉報信實名遞交中紀委國家監委，且在舉報信均按下手印。

對此，史文清日前回應指，「所有的都是誹謗造謠，我現在正在給組織作（寫）一個說明。」

根據公開信息，現年65歲的史文清是蒙古族，遼寧人，擁有45年黨齡和48年工齡，當過知青、經濟學博士。仕途起點東北，2015年轉戰江西省人大，2018年1月卸任黨政職務，當選人大代表，目前任期尚有三年。

舉報人曾義平說，他的父親在贛州做稀土貿易生意，2011年被贛州下轄的南康警方逮捕，理由是非法經營。事發後，史文清索要5000萬元，聲稱能擺平。父親湊資2000萬購買等值黃金送給史文清，最後仍被判緩刑，被扣押的稀土只退一半，另一半價值3000萬元的稀土下落不明。

舉報人和魁在贛州做生意，史文清通過其子史家昌，以入股名義向和魁索要共計1.32億現金，後實際索得1.1億。

此外，舉報人王宇飛也指出，史文清以幫助他解決麻煩為由多次索取好處，例如「借」500萬買股票、要求購買兒子的畫作、支付所謂藝術工作室的租賃及裝修錢、要求捐資予藝術學院等，涉及款項超過2000萬元。王宇飛稱，史文清、史家昌通過不同形式向自己所要財物共計1536.2萬元。

除斂財外，「法經網」的文章還指史文清有獨特的「性癖好」。他不僅曾在哈爾濱任職期間多次強姦親侄女，強暴另一名親侄女，而且將兩名外甥女楊玉華、楊玉榮發展為專職情婦，設立公司斂財，並有數名兼職情婦，及包養數名空姐。文章並稱史文清還擁有多名私生子。