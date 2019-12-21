廣東高教產業大爆發 至少將增設8所大學

據《南方都市報》報導，粵港澳大灣區正興起高等教育辦學熱。總投資約人民幣100億元（約新台幣430億元）的中山科技大學籌建辦公室揭牌儀式，19日在廣東省中山市舉行。包括中山科技大學在內，未來數年廣東至少將新增八所大學。

報導稱，中山科技大學分三期建設，2021年底前完成第一期建設並啟用；2023年底前完成第二期建設；2025年底前完成第三期建設。中山科技大學位於中山東部臨海區域，校地面積約3,000畝，將打造成為以理工類學科為主、兼顧文商的研究型大學，以研究生教育為主，研究生和本科生比例為六比四，在校學生規模最終將達1萬名左右。

除中山之外，廣州、深圳、東莞等地目前也正積極籌設新大學。據統計，未來整個粵港澳大灣區可望新增八所大學，包括：中山科技大學、中國科學院深圳理工大學、中國科學院大學廣州學院、廣州交通大學、香港科技大學（廣州）、香山大學、香港城市大學東莞校區、佛山理工大學。

根據廣東省教育廳9月公布的「關於對廣州交通大學等四所學校進行實地考察的公示」，廣州市政府申設的廣州交通大學將以廣州航海學院為建設基礎，專任教師人數預計達到617人。

至於被譽為「中國矽谷」的深圳，已於11月27日舉行深圳技術大學成立大會。深圳技術大學以成為創新型應用技術大學為目標。此外，深圳還有一所新大學—中國科學院深圳理工大學（暫定名）。緊鄰深圳的東莞也將在濱海灣新區建立一所大灣區大學。

製造業城市佛山則計畫在兩年內引入六所大學，其中佛山理工大學是唯一中外合辦大學。根據佛山市政府公布的訊息，該大學將由佛山和有「歐洲麻省理工」之稱的德國亞琛工業大學合建。

與此同時，廣東與香港多所大學的合作也在加快推進中。東莞市投資促進局副局長陳順嬌早前透露，香港城市大學初步決定在東莞松山湖高新區設立第二校區。另，中山還將爭取啟動與澳門科技大學合作的香山大學建設。