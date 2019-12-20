溫州網紅「追風奶奶」做了這事 被移送法辨

浙江溫州網紅「追風奶奶」因用高額利息吸引別人「投資」，已被移送至檢察機關起訴。 (取材自微博) 分享 facebook

浙江溫州網紅「追風奶奶」因用高額利息吸引別人「投資」，受騙的大多是醫院護工、保母，有人甚至被騙走一生積蓄。她昨天因涉嫌非法吸存數百萬元，已被移送至檢察機關起訴。

錢江晚報報導，身穿黑色皮衣，頭染新潮「奶奶灰」，化著煙熏妝，腳踩馬靴，還騎著一輛很拉風的重型摩托車，她是浙江溫州名噪一時的「追風奶奶」 。

2017年面對採訪時，「追風奶奶」自稱48歲，姓蔡，家住溫州市鹿城區，是一名國家高級美髮師，在溫州市鬧市區的一個小巷裡開了一間美髮店。

實際上，蔡婦嘴裡經常「跑火車」，連年齡都是假的。經查，她出生於1963年，當年走紅的時候已經54歲。

她的美髮店位於溫州一家大型醫院附近，雖然店面開在小巷裡，有她這塊活招牌，生意十分火爆。

據報導，得知「追風奶奶」出事後，醫院附近聚集大批來自外省的打工者，年齡一般四、五十歲。

55歲的蔣阿姨來自安徽，十幾年前就在溫州打工。她說，認識蔡婦也有十幾年，之前只是點頭之交，因為一位工友提起「利息很高」，「大家一傳十，十傳百，覺得她利息高，很多工友就這樣把錢借給她了。」

「2017年3月份，我試著投了5萬元，確實收到了利息，後來就追加20萬元，再後來，一共借了近百萬元給她。」蔣阿姨說起此事，悔不當初，「我一輩子的積蓄，還有女兒買房的錢，還有向親戚借的幾十萬元，都藉給她了。」

報導說，從去年10月開始，蔡婦就不怎麼還利息了。

「就我知道的，就有40多人受騙。」蔣阿姨說，債主們組了一個維權群，初步估算，「追風奶奶」還有600多萬元本金沒有還款。

報導稱，昨天下午，鹿城公安分局經偵大隊的民警透露，他們接到受害人報案後，立即收集證據並立案調查。截至目前，報案金額將近800萬元，已確認受害人的損失金額達630多萬元，來登記並核實的受害人共26人。

民警說，他們還發現，蔡婦本人名下沒有房產等資產，存款也很少，根本無法償還受害人的欠款。