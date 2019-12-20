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台灣姑娘文創 西藏文化走上世界

2019-12-20 04:09聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

華婉伶與她製作的牦牛手工香皂。 新華社
華婉伶與她製作的牦牛手工香皂。 新華社
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新年將至，中國各地的文創台曆琳瑯滿目。雪域之都拉薩出現了一款唐卡台曆，它由三位西藏當代唐卡大師的12幅代表作品組成，並配以小巧的純銅底座，既實用又充滿藏文化氣息。

新華社報導，2014年，台灣姑娘華婉伶和其他三位聯合創始人分別從北京、上海、廣東大城市辭職來到拉薩，成立了西藏明室文化傳播有限公司，創立「醍醐」品牌，從此這裡多了一個發現、傳播西藏文化的平台。

談起初心，華婉伶說，除了唐卡、造像，西藏還有非常燦爛的當代文化藝術。他們想用現代語言表達傳統西藏，讓人們從藝術角度了解西藏。

華婉伶說，她大學畢業後曾到甘肅天祝藏族自治縣支教一個月，後作為交換生又到中國人民大學學習了半年。在北京，她認識了同為「醍醐」聯合創始人的藏族丈夫。

起初，他們主要做藝術策展。5年來，他們在拉薩、台北、上海、深圳、成都等地舉辦了10餘場展覽，並先後在拉薩、上海成立醍醐藝術中心。

作為土生土長的台灣人，2015年春節期間，華婉伶和夥伴們將80餘件西藏經典當代藝術品帶到台北的長流美術館，為當地群眾打開一扇了解西藏文化的窗口。唐卡、擦擦、當代繪畫……10餘天裡，上萬名台灣觀眾被西藏藝術的魅力所吸引。

為讓西藏藝術更親民、生活化，他們開發了數百種文創產品，取名「醍醐．來自喜馬拉雅的禮物」，並連續4年獲得西藏旅遊商品大賽金獎。如今，「醍醐」被授予「西藏自治區文化產業示範基地」稱號，並在拉薩八廓街、上海等地開了5家商店。

「醍醐」還與一位從澳洲留學回國的藏族姑娘丹瑪合作，生產牦牛乳手工香皂。每一盒獨立包裝裡有4塊手工皂，分別配有藏紅花、檀香、黑枸杞、紅景天。小小的香皂產業帶動了藏族婦女們實現家門口就業。

他們還與當地一家藏醫院合作，採用25味珍貴藥材，生產出日間提神醒腦、夜間安神助眠的藏香，傳遞著西藏味道。

「我從小在台灣就喜歡文創產品，對這個領域比較有感覺。希望來自雪域高原的禮物能帶給大家溫暖。」華婉伶說。

西藏上海唐卡

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