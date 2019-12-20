昆侖關戰役地 兩岸交流基地掛牌

廣西昆侖關戰役舊址設立海峽兩岸交流基地授牌儀式18日在南寧舉行。國台辦交流局副局長董碧幽在授牌儀式上宣讀中央台辦、國務院台辦《關於同意在廣西南寧昆侖關戰役舊址設立海峽兩岸交流基地的批復》。

國台辦副主任龍明彪代表中央台辦、國務院台辦授予南寧昆侖關戰役舊址「海峽兩岸交流基地」牌匾，南寧市副市長李建文代表南寧市接牌。

1939年12月18日昆侖關戰役打響，在歷時14天的浴血奮戰中，中國軍隊攻克日本軍隊居高防守的昆侖關及周邊環山陣地，重創日本精銳部隊第五師團，成功收復昆侖關，取得昆侖關大捷。這是桂南會戰中的一場重要戰役，也是中國人民抗日戰爭進入戰略相持階段，中國軍隊對日攻堅作戰取得的一次重大勝利。

近年來，吳伯雄、蔣孝嚴、郝伯村、郝龍斌等多位台灣知名人士曾到訪昆侖關，每年參訪交流的台灣同胞近萬人次，共同銘記歷史，緬懷先烈。

廣西壯族自治區台辦主任李東興表示，海峽兩岸交流基地是兩岸民眾交流合作的平台，旨在持續推進兩岸交流合作，增強兩岸民族認同。昆侖關戰役舊址承載著兩岸同胞共同的抗戰記憶。

李東興稱，廣西台辦將與南寧市共同努力把基地打造成為兩岸民眾傳承抗戰精神、凝聚同胞感情、增進民族認同的重要交流平台。南寧市政協副主席黎四龍介紹說，當地將對昆侖關抗戰文化與古關、民俗文化進行挖掘整合，培育具有昆侖關抗戰文化特色的對台交流品牌，擴大昆侖關抗戰文化在兩岸的影響力。