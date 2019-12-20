親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

昆侖關戰役地 兩岸交流基地掛牌

2019-12-20 04:10聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

廣西昆侖關戰役舊址設立海峽兩岸交流基地授牌儀式18日在南寧舉行。國台辦交流局副局長董碧幽在授牌儀式上宣讀中央台辦、國務院台辦《關於同意在廣西南寧昆侖關戰役舊址設立海峽兩岸交流基地的批復》。

國台辦副主任龍明彪代表中央台辦、國務院台辦授予南寧昆侖關戰役舊址「海峽兩岸交流基地」牌匾，南寧市副市長李建文代表南寧市接牌。

1939年12月18日昆侖關戰役打響，在歷時14天的浴血奮戰中，中國軍隊攻克日本軍隊居高防守的昆侖關及周邊環山陣地，重創日本精銳部隊第五師團，成功收復昆侖關，取得昆侖關大捷。這是桂南會戰中的一場重要戰役，也是中國人民抗日戰爭進入戰略相持階段，中國軍隊對日攻堅作戰取得的一次重大勝利。

近年來，吳伯雄、蔣孝嚴、郝伯村、郝龍斌等多位台灣知名人士曾到訪昆侖關，每年參訪交流的台灣同胞近萬人次，共同銘記歷史，緬懷先烈。

廣西壯族自治區台辦主任李東興表示，海峽兩岸交流基地是兩岸民眾交流合作的平台，旨在持續推進兩岸交流合作，增強兩岸民族認同。昆侖關戰役舊址承載著兩岸同胞共同的抗戰記憶。

李東興稱，廣西台辦將與南寧市共同努力把基地打造成為兩岸民眾傳承抗戰精神、凝聚同胞感情、增進民族認同的重要交流平台。南寧市政協副主席黎四龍介紹說，當地將對昆侖關抗戰文化與古關、民俗文化進行挖掘整合，培育具有昆侖關抗戰文化特色的對台交流品牌，擴大昆侖關抗戰文化在兩岸的影響力。

抗戰抗日戰爭國務院

延伸閱讀

廣西南寧昆侖關戰役舊址 設海峽兩岸交流基地

郝柏村內心的悲傷來自不肯反省的日本人 他重返...

被遺忘的戰士 等得到下一枚紀念章嗎？

兩岸合作共建 欽州中馬園區開工

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

山東膠東引黃調水工程 通過竣工驗收交付使用

2019-12-20 04:10

台灣姑娘文創 西藏文化走上世界

2019-12-20 04:09

香港城大研發 癌症5分鐘快篩

2019-12-20 04:09

廣角鏡／鄱陽湖水位續降 湖面縮水

2019-12-20 04:08

孫楊上節目要對手霍頓「喝洗腳水」 挨批暴露狂妄

2019-12-19 17:36

日子苦還是在作秀？王思聰遊日本排隊吃平價拉麵

2019-12-19 17:27

北京禁養大型犬 爆安樂死潮

2019-12-19 16:58

分手已婚男！空姐遭討回珠寶、名車 還進拘留所

2019-12-19 16:43

正義晚了！教師被埋操場16年 家屬走不出陰影

2019-12-19 16:36

學校操場埋屍16年 主犯判死刑「手在抖」

2019-12-19 16:32

春運估達30億人次 中國官方：千方百計增加運力

2019-12-19 15:29

「為什麼要用成績分檔次？」少女數學考差 留下血淚字條離家

2019-12-19 14:59

南國第一洞府 廣東陽江凌霄岩

2019-12-19 14:54

漆藝完美展現 陽江漆器博物館

2019-12-19 14:53

愛樂者的耶路撒冷 世界發燒音響博物館

2019-12-19 14:51

北京通州禁養大型犬 寵物醫院爆安樂死潮

2019-12-19 14:49

吃過嗎？陽江傳統美食 葉貼與禾蟲

2019-12-19 14:48

深馬冠軍被強與五星旗合影「愛國」跑友被禁賽一年

2019-12-19 14:20

廣西南寧昆侖關戰役舊址 設海峽兩岸交流基地

2019-12-19 11:13

史上最衰情侶…看流星後蹲苦牢 激吻變天人永隔

2019-12-19 11:00

宋墓出土貓磚雕 考古專家：宋朝人愛養貓可能鼠患嚴重

2019-12-19 10:13

老翁三度被車輾過當場慘死 網友怒轟：司機都不是人

2019-12-19 09:34

台胞申領居住證 手機話費3折

2019-12-19 01:20

廣角鏡／洞庭湖邊曬魚人

2019-12-19 01:20

廣角鏡／故宮角樓 紫檀木雕的

2019-12-19 01:17

澳門遊客 20年成長400%

2019-12-19 01:16

小三通白沙─黃岐航線 客流量新高

2019-12-19 01:16

都江堰修築者李冰 籍貫是什邡

2019-12-19 01:13

雲台學子比創意 交流勝賽績

2019-12-19 01:13

「民族風·兩岸情」聯歡晚會 兩地青年齊聚飆歌展丰采

2019-12-19 01:12

2019年度中國媒體十大新詞語 出爐

2019-12-19 01:12

明年341萬人報考碩士 創大陸新高

2019-12-19 01:12

張呼高鐵試行 年底全線開通

2019-12-19 01:11

中國西北首條環形鐵路網打通

2019-12-19 01:11

擔心惹上麻煩 多數復旦師生噤聲

2019-12-19 00:30

復旦大學新章程 思想自由沒了

2019-12-19 00:30

7歲男童遭母親長期家暴 滿身傷卻說：她又不是故意的

2019-12-18 21:19

大陸軌道交通列車 首度成功進軍菲律賓

2019-12-18 19:48

蘇州女研究生被騙311萬不報案：我怎麼可能被騙

2019-12-18 16:18
看更多

熱門文章

史上最衰情侶…看流星後蹲苦牢 激吻變天人永隔

2019-12-19 11:00

北京通州禁養大型犬 寵物醫院爆安樂死潮

2019-12-19 14:49

老翁三度被車輾過當場慘死 網友怒轟：司機都不是人

2019-12-19 09:34

「為什麼要用成績分檔次？」少女數學考差 留下血淚字條離家

2019-12-19 14:59

香港反送中最年輕被告 12歲少年判決出爐

2019-12-19 18:25

港警稱查獲反送中幕後金主 凍結2.7億元資金

2019-12-19 21:33

劉結一：兩制台灣方案將就兩岸和平發展達成制度性安排

2019-12-19 09:33

正義晚了！教師被埋操場16年 家屬走不出陰影

2019-12-19 16:36

學校操場埋屍16年 主犯判死刑「手在抖」

2019-12-19 16:32

深馬冠軍被強與五星旗合影「愛國」跑友被禁賽一年

2019-12-19 14:20

北京禁養大型犬 爆安樂死潮

2019-12-19 16:58

台積落戶的南京江北新區自貿專項資金投逾2150億元招才

2019-12-19 12:27

香港巴士車禍傷亡嚴重 是因撞上台灣相思樹

2019-12-19 18:32

港警務處長提出護警計劃：強化裝備、子女赴大陸就學

2019-12-19 16:56

香港一中學教材稱抗爭學生是戰士 再引波瀾

2019-12-19 09:52

騰訊擬入股環球音樂 斥資近1,960億元

2019-12-19 11:12

宋墓出土貓磚雕 考古專家：宋朝人愛養貓可能鼠患嚴重

2019-12-19 10:13

習、李將見安倍「習安會」耶誕北京登場

2019-12-19 11:12

陸委會：大選前三天的兩岸加班機 仍在與陸方溝通

2019-12-19 17:27

20周年禮 人行：提高澳門居民人民幣跨境匯款限額

2019-12-19 11:47

上海復旦大學回應 修改章程體現中共十九大精神

2019-12-19 20:47

習近平三天內兩度會見林鄭月娥 重申支持港府

2019-12-19 21:10

香港車禍造成6死39傷 仍有1人生命危急

2019-12-19 17:18

習近平讚許澳門「在一個小桌面上唱出了精彩的大戲」

2019-12-19 21:19

習近平訪澳門讚一國兩制 1620個天眼護駕

2019-12-19 13:17

少女心！北京天空現飛碟雲

2019-12-19 11:44

香港地產商：明年房價「噴射式」成長10%

2019-12-19 14:19

分手已婚男！空姐遭討回珠寶、名車 還進拘留所

2019-12-19 16:43

日子苦還是在作秀？王思聰遊日本排隊吃平價拉麵

2019-12-19 17:27

入澳門採訪被拒 港媒群起抗議

2019-12-19 13:17

春運估達30億人次 中國官方：千方百計增加運力

2019-12-19 15:29

澳門回歸20年前夕 陸委會發布報告指澳府處處自我設限

2019-12-19 18:06

陸外交部批美西藏支持法案：強烈不滿、堅決反對

2019-12-19 15:41

廣西南寧昆侖關戰役舊址 設海峽兩岸交流基地

2019-12-19 11:13

孫楊上節目要對手霍頓「喝洗腳水」 挨批暴露狂妄

2019-12-19 17:36

交銀：大陸明年財赤率微增 注意3風險

2019-12-19 15:10

繼包商銀、錦州銀後 央企再傳援助地方銀行

2019-12-19 15:53

大陸首家美資控股券商 摩根大通獲准開業

2019-12-19 18:05

香港九巴重大車禍6死 林鄭震驚

2019-12-19 13:15

香港反送中示威獲《華郵》今年「好事」

2019-12-19 12:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top