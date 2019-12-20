親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

廣角鏡／鄱陽湖水位續降 湖面縮水

2019-12-20 04:08聯合報 中新社

中新社
中新社
分享
中國最大淡水鄱陽湖水位持續下降，豐水期煙波浩渺的湖面大面積縮水。

淡水鄱陽湖

延伸閱讀

廣角鏡／洞庭湖邊曬魚人

諷刺！埔里堪稱「礦泉水故鄉」 居民卻沒水可用...

鬼斧神工峽谷！ 多納絕讚「一線天」仙境光廊美...

企業倡議　為台灣創造「水的正義」

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

山東膠東引黃調水工程 通過竣工驗收交付使用

2019-12-20 04:10

昆侖關戰役地 兩岸交流基地掛牌

2019-12-20 04:10

台灣姑娘文創 西藏文化走上世界

2019-12-20 04:09

香港城大研發 癌症5分鐘快篩

2019-12-20 04:09

孫楊上節目要對手霍頓「喝洗腳水」 挨批暴露狂妄

2019-12-19 17:36

日子苦還是在作秀？王思聰遊日本排隊吃平價拉麵

2019-12-19 17:27

北京禁養大型犬 爆安樂死潮

2019-12-19 16:58

分手已婚男！空姐遭討回珠寶、名車 還進拘留所

2019-12-19 16:43

正義晚了！教師被埋操場16年 家屬走不出陰影

2019-12-19 16:36

學校操場埋屍16年 主犯判死刑「手在抖」

2019-12-19 16:32

春運估達30億人次 中國官方：千方百計增加運力

2019-12-19 15:29

「為什麼要用成績分檔次？」少女數學考差 留下血淚字條離家

2019-12-19 14:59

南國第一洞府 廣東陽江凌霄岩

2019-12-19 14:54

漆藝完美展現 陽江漆器博物館

2019-12-19 14:53

愛樂者的耶路撒冷 世界發燒音響博物館

2019-12-19 14:51

北京通州禁養大型犬 寵物醫院爆安樂死潮

2019-12-19 14:49

吃過嗎？陽江傳統美食 葉貼與禾蟲

2019-12-19 14:48

深馬冠軍被強與五星旗合影「愛國」跑友被禁賽一年

2019-12-19 14:20

廣西南寧昆侖關戰役舊址 設海峽兩岸交流基地

2019-12-19 11:13

史上最衰情侶…看流星後蹲苦牢 激吻變天人永隔

2019-12-19 11:00

宋墓出土貓磚雕 考古專家：宋朝人愛養貓可能鼠患嚴重

2019-12-19 10:13

老翁三度被車輾過當場慘死 網友怒轟：司機都不是人

2019-12-19 09:34

台胞申領居住證 手機話費3折

2019-12-19 01:20

廣角鏡／洞庭湖邊曬魚人

2019-12-19 01:20

廣角鏡／故宮角樓 紫檀木雕的

2019-12-19 01:17

澳門遊客 20年成長400%

2019-12-19 01:16

小三通白沙─黃岐航線 客流量新高

2019-12-19 01:16

都江堰修築者李冰 籍貫是什邡

2019-12-19 01:13

雲台學子比創意 交流勝賽績

2019-12-19 01:13

「民族風·兩岸情」聯歡晚會 兩地青年齊聚飆歌展丰采

2019-12-19 01:12

2019年度中國媒體十大新詞語 出爐

2019-12-19 01:12

明年341萬人報考碩士 創大陸新高

2019-12-19 01:12

張呼高鐵試行 年底全線開通

2019-12-19 01:11

中國西北首條環形鐵路網打通

2019-12-19 01:11

擔心惹上麻煩 多數復旦師生噤聲

2019-12-19 00:30

復旦大學新章程 思想自由沒了

2019-12-19 00:30

7歲男童遭母親長期家暴 滿身傷卻說：她又不是故意的

2019-12-18 21:19

大陸軌道交通列車 首度成功進軍菲律賓

2019-12-18 19:48

蘇州女研究生被騙311萬不報案：我怎麼可能被騙

2019-12-18 16:18
看更多

熱門文章

史上最衰情侶…看流星後蹲苦牢 激吻變天人永隔

2019-12-19 11:00

北京通州禁養大型犬 寵物醫院爆安樂死潮

2019-12-19 14:49

老翁三度被車輾過當場慘死 網友怒轟：司機都不是人

2019-12-19 09:34

「為什麼要用成績分檔次？」少女數學考差 留下血淚字條離家

2019-12-19 14:59

香港反送中最年輕被告 12歲少年判決出爐

2019-12-19 18:25

港警稱查獲反送中幕後金主 凍結2.7億元資金

2019-12-19 21:33

劉結一：兩制台灣方案將就兩岸和平發展達成制度性安排

2019-12-19 09:33

正義晚了！教師被埋操場16年 家屬走不出陰影

2019-12-19 16:36

學校操場埋屍16年 主犯判死刑「手在抖」

2019-12-19 16:32

深馬冠軍被強與五星旗合影「愛國」跑友被禁賽一年

2019-12-19 14:20

北京禁養大型犬 爆安樂死潮

2019-12-19 16:58

台積落戶的南京江北新區自貿專項資金投逾2150億元招才

2019-12-19 12:27

香港巴士車禍傷亡嚴重 是因撞上台灣相思樹

2019-12-19 18:32

港警務處長提出護警計劃：強化裝備、子女赴大陸就學

2019-12-19 16:56

香港一中學教材稱抗爭學生是戰士 再引波瀾

2019-12-19 09:52

騰訊擬入股環球音樂 斥資近1,960億元

2019-12-19 11:12

宋墓出土貓磚雕 考古專家：宋朝人愛養貓可能鼠患嚴重

2019-12-19 10:13

習、李將見安倍「習安會」耶誕北京登場

2019-12-19 11:12

陸委會：大選前三天的兩岸加班機 仍在與陸方溝通

2019-12-19 17:27

20周年禮 人行：提高澳門居民人民幣跨境匯款限額

2019-12-19 11:47

上海復旦大學回應 修改章程體現中共十九大精神

2019-12-19 20:47

習近平三天內兩度會見林鄭月娥 重申支持港府

2019-12-19 21:10

香港車禍造成6死39傷 仍有1人生命危急

2019-12-19 17:18

習近平讚許澳門「在一個小桌面上唱出了精彩的大戲」

2019-12-19 21:19

習近平訪澳門讚一國兩制 1620個天眼護駕

2019-12-19 13:17

少女心！北京天空現飛碟雲

2019-12-19 11:44

香港地產商：明年房價「噴射式」成長10%

2019-12-19 14:19

分手已婚男！空姐遭討回珠寶、名車 還進拘留所

2019-12-19 16:43

日子苦還是在作秀？王思聰遊日本排隊吃平價拉麵

2019-12-19 17:27

入澳門採訪被拒 港媒群起抗議

2019-12-19 13:17

春運估達30億人次 中國官方：千方百計增加運力

2019-12-19 15:29

澳門回歸20年前夕 陸委會發布報告指澳府處處自我設限

2019-12-19 18:06

陸外交部批美西藏支持法案：強烈不滿、堅決反對

2019-12-19 15:41

廣西南寧昆侖關戰役舊址 設海峽兩岸交流基地

2019-12-19 11:13

孫楊上節目要對手霍頓「喝洗腳水」 挨批暴露狂妄

2019-12-19 17:36

交銀：大陸明年財赤率微增 注意3風險

2019-12-19 15:10

繼包商銀、錦州銀後 央企再傳援助地方銀行

2019-12-19 15:53

大陸首家美資控股券商 摩根大通獲准開業

2019-12-19 18:05

香港九巴重大車禍6死 林鄭震驚

2019-12-19 13:15

香港反送中示威獲《華郵》今年「好事」

2019-12-19 12:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top