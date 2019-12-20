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山東膠東引黃調水工程 通過竣工驗收交付使用

2019-12-20 04:10聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

山東省水利廳表示，該省膠東地區（青島、煙台、濰坊、威海四市）引黃調水工程於18日通過竣工驗收並正式交付使用，轉入管理階段。

中新社報導山東省膠東地區引黃調水工程是中國遠距離、跨流域、跨區域大型水資源調配工程，旨在緩解膠東地區極度乾旱、缺水問題。該工程輸水線路總長482.4千米，設計年引黃調水量1.43億立方米，於2003年底開工建設，2013年實現主體工程全線貫通並完成綜合調試及試通水，具備通水運行條件。

自2015年起，膠東地區引黃調水工程與引黃濟青工程、南水北調工程聯合試運行，統籌調度長江水、黃河水、當地水，向膠東地區應急抗旱調水。 在當日舉行的竣工驗收通報會上，驗收委員會一致認為：山東省膠東地區引黃調水工程已按照設計內容完成，工程質量合格、財務管理規範、投資控制合理、工程運行正常、效益發揮顯著，工程正式通過竣工驗收並交付使用。

山東省水利廳副廳長王祖利表示，調水工程為膠東地區城市生活及工農業用水提供了有效保障，對經濟社會發展發揮了不可替代的作用。

工程通過竣工驗收，標誌著工程建設階段已完成，項目法人單位與工程運行管理單位要做好建管交接，更好地運行、維護該工程。同時，對專家在驗收過程中提出的意見和建議，相關部門須盡快制定詳細工作方案，確保剩餘工作完成。

據山東省水利廳統計數據，截至目前，膠東地區引黃調水工程已累計引水44.85億立方米，其中引黃河水20.06億立方米，引長江水24.45億立方米，引峽山水3387萬立方米，累計為膠東四市配水35.76億立方米。

省水

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