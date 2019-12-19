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日子苦還是在作秀？王思聰遊日本排隊吃平價拉麵

2019-12-19 17:27世界日報 中國新聞組／北京19日電

王思聰近日在日本度假，有網友17日曬出在拉麵店偶遇的視頻，只見王思聰跟著其他人一...
王思聰近日在日本度假，有網友17日曬出在拉麵店偶遇的視頻，只見王思聰跟著其他人一起排隊還一邊玩手機，排隊隊伍長達十人以上。圖取自／微博
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王思聰近日在日本度假，有網友17日曬出在拉麵店偶遇的視頻，只見王思聰跟著其他人一起排隊還一邊玩手機，排隊隊伍長達十人以上。而這家位於北海道地區的拉麵店，被查出在當地是性價比高的拉麵店，一碗1000日圓（約新台幣275元），價格相對便宜。有網友看到王思聰排隊等吃拉麵的消息，打趣說「別人排隊買碗麵，思聰排隊買個店。」

前些陣子，王思聰被法院列為被執行人、被限制高消費。11月4日，王思聰已被北京市第二中級人民法院列為被執行人，執行標的1.5億餘元人民幣。之後，中國執行信息公開網查詢顯示，法院已在11月19日向王思聰下達了限制消費令。

11月21日，中國執行信息公開網顯示，上海市靜安區人民法院對熊貓互娛發布三條限制消費令，限制上海熊貓互娛文化有限公司和王思聰不得實施高消費及非生活和工作必需的消費行為。

王思聰被限制高消費後，之前傳出在酒店點了58元人民幣的宮保雞丁，如今又現身日本吃1000日圓的拉麵。有網友提問，「那敢問是坐火車去的日本？還是新幹線？」，還有網友說，「在老闆面前，使勁拍下桌子，大吼：『知道我誰嗎？大名鼎鼎的王思聰！快別管別人了，先給我上兩碗！』」

拉麵北京

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