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分手已婚男！空姐遭討回珠寶、名車 還進拘留所

2019-12-19 16:43世界日報 中國新聞組／北京19日電

空姐被男子瘋狂追求，一年後才得知該男已婚，決意結束戀情，但兩人卻因金錢糾紛喬不攏...
空姐被男子瘋狂追求，一年後才得知該男已婚，決意結束戀情，但兩人卻因金錢糾紛喬不攏，最後空姐被告上法院。 示意圖／Ingimage
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空姐京京（化名）在機上偶遇男子喬某，自此遭瘋狂追求，並接受約酒、飯局，甚至收到手機、戒指等貴重禮物，京京更用喬某轉匯的人民幣34.5萬餘元買名車。一年後，京京發現喬某已婚，決意結束戀情，但兩人為了退款協調不成，最後京京被告上法庭，一審二審都敗訴，最後還被拘留。

據半島晨報報導，京京提出分手後，喬某多次催她還款不成，於是提告，要求京京償還欠款。因京京無法證明款項是贈與的，且有還款承諾，2012年8月甘井子法院判京京一審敗訴。京京不服提起上訴，二審也敗訴。

消息傳出後引發關注，有網友認為京京「被白玩了」；也有人不滿的說，「贈送的錢財禮物都能這樣拿回來，其他老賴怎麼搞不定？」

據報導，喬某在二審勝訴後，向甘井子法院申請強制執行。強制執行立案後，因京京已從航空公司辭職，下落不明，且在案件上訴期間轉讓名車，無可供執行的任何財產，致使執行案件陷入困局。

案件停擺多年，日前法官發現京京正和閨密閒聚，立即派法警將京京拘傳回法院。在交流過程中，京京仍表示無力還款。法官作出對拘留15日的處罰決定，將京京送往拘留所羈押。

京京在日本打工的媽媽與女兒失去聯繫，才知女兒被拘留，急忙自日本趕到法院。見到法官哭著說：「我女兒京京欠喬先生的錢，我來代償，求您將京京解除拘留吧。」最終雙方達成執行和解協議，款項分期還清。

對此案件，有網友批京京「愛錢」，「拿人錢財，理就短了」，「天下沒白吃午餐」。不過也有網友批法官支持喬某作惡，「對這種為了欺騙他人感情而付出的錢物，理應認定為『贈與』」，「人渣喬某也『太賺』了吧」。

北京空姐婚外情

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