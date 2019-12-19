正義晚了！教師被埋操場16年 家屬走不出陰影

「操場埋屍案」主犯杜少平一審判死刑，同夥羅光忠判死緩，惡勢力犯罪團伙12人分別被判1至8年。鄧世平的弟弟鄧晃平表示，哥哥遇害的陰影一直在他和家人的心裡，他至今都不願意去看哥哥被埋屍的地方，「正義晚是晚了一些，但終究還是把這個蓋子揭開了」。

北京青年報報導，鄧世平子女回憶，案發前，鄧世平經常向校方反映，杜少平做豆腐渣工程；他也曾在開家長會時，站起來批評學校一些不合適的行為。在家人眼中，鄧世平是一個原則性很強的人，嚴厲剛毅，「他太過剛毅，在社會上可能並不太適合生存，可以更智慧一些」。

他同時也是慈父。鄧世平女兒說，她到長沙讀書的前幾個月，父親到車站送她，穿著土黃色的夾克。父親希望她畢業後回到新晃當老師，不離開他太遠，這也是她見到父親的最後一面。

鄧世平失蹤16年後，警方在新晃一中操場挖出他的骸骨。紅星新聞報導，鄧世平的女兒說，父親出事的前幾年，只要有一點點能勾起父親回憶的事情出現，家人就會一起哭，後來時間久了，家人有了不互相問的默契，因為不願意刺激對方。爺爺常會嘆氣，兒子怕是沒了，2014年仍沒等到兒子的消息，帶著遺憾過世。

紅星新聞引述大河看法報導，鄧世平兒子說，父親不在的16年間，他已記不清楚是怎麼過來的，「父親節，就感覺也不太是我們的節日，可是看到別人家庭會比較羨慕。清明節也沒法紀念，只是吃飯的時候有他的位置」。

澎湃新聞報導，鄧晃平說，真相大白以後，牽扯出這麼多人，「當時只要有一個人出來，有一點正義感，或許他（杜少平）就不可能再危害社會了」。鄧世平的兒子表示，有人建議在父親埋屍的操場立紀念碑，他不關心是否立碑，在他心裡父親就是個優秀的人。

鄧世平女兒表示，她看到涉案名單時候很沉重。「因為一個人做壞事，還連累了那麼多人」。

「我希望判終身監禁，因為死亡對我來說是很沉重的一個話題。我覺得人的生命很可貴，不應該隨隨便便去結束別人的生命。」

杜少平16年前殺害教師鄧世平後，將其屍體埋在學校操場中。圖取自／央視、澎湃新聞 分享 facebook