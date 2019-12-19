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學校操場埋屍16年 主犯判死刑「手在抖」

2019-12-19 16:32世界日報 中國新聞組╱北京19日電

湖南省懷化市中級人民法院18日對操場埋屍案一審宣判，被告人杜少平犯故意殺人等罪數罪併罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。鄧世平家屬的代理律師周兆成稱：杜少平知道結果後手在顫抖。在刑事案件審結之後，會跟家屬確認提起民事訴訟，提出精神損害賠償。

據央視新聞客戶端發布消息，經審理查明，2001年12月，杜少平承攬了新晃侗族自治縣一中400米操場土建工程，聘請被告人羅光忠等人管理。新晃一中委派總務處鄧世平、姚本英（病故）二人監督工程質量。在施工過程中，杜少平因工程質量等問題與鄧世平產生矛盾，對鄧世平懷恨在心。2003年1月22日，杜少平夥同羅光忠在工程指揮部辦公室將鄧世平殺害，當晚二人將屍體掩埋於操場一土坑內，次日羅光忠指揮鏟車將土坑填平。

2008年以來，以杜少平為首要分子，被告人江少軍、姚才林、楊華、楊松、宋峙霖、王紅、成珊、楊天豪、王文、楊澄、張仕傑、楊德勇為成員的13人形成的惡勢力犯罪集團，以暴力、威脅等手段催收高利貸本息、插手民間糾紛，從中謀取不法利益，共同故意實施了尋釁滋事、非法拘禁、聚眾鬥毆、強迫交易等多起犯罪活動。此外，2005年4月，杜少平還夥同他人故意傷害致一人輕傷。

懷化市中級人民法院審理認為，被告人杜少平夥同被告人羅光忠故意非法剝奪他人生命，致一人死亡；故意傷害他人身體，致一人輕傷；組織、領導惡勢力犯罪集團實施尋釁滋事、非法拘禁、聚眾鬥毆、強迫交易等犯罪活動，杜少平的行為已分別構成故意殺人罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、聚眾鬥毆罪、強迫交易罪，數罪併罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處罰金人民幣50萬元（約7.1萬美元）。

被告人羅光忠犯故意殺人罪，判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身。其他12名被告人分別被判處一年至八年不等的有期徒刑。

杜少平（圖中）16年前殺害教師鄧世平後，將其屍體埋在學校操場中。圖取自／央視、澎...
杜少平（圖中）16年前殺害教師鄧世平後，將其屍體埋在學校操場中。圖取自／央視、澎湃新聞
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殺人死刑

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