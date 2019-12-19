北京通州禁養大型犬 寵物醫院爆安樂死潮

北京頒布限狗令，要求飼主自行撲殺愛犬。 (取材自微博) 分享 facebook

繼武漢、杭州等地實施限狗令後，北京市頒布最新「養犬管理規定」，禁止居民飼養體高超過35公分的大型犬，並限制3日內自行撲殺，否則將遭到開罰，導致北京市內寵物醫院爆發安樂死潮，部分飼主不捨，急著找好心人將愛犬送出國外。

綜合媒體報導，北京市通州區5日發布一則通知示，按照北京市養犬管理規定，通州區所有樓房一律不得飼養身高超過35公分的大型犬，限3日內自行處置，若不處理一經發現，沒收其犬，並對犬主人進行處罰。

據報導，有居民在網路上發文，指官方上門查訪、抄狗的頻率越來越高，飼主為避免愛犬被查獲直接遭棍棒打死，哭著帶著愛犬到寵物醫院安樂死。微博上更有飼主因為無法負擔寵物安樂死費用，只能忍痛悶死或打死愛犬。

對北京的限狗令，歌手朴樹發文替狗兒們求情，他在微博寫著，「多給一些時間，以及是不是可以研究一下更人道一些的政策，比如對於非烈性的大型犬，對於嚴格辦理狗證，嚴格規定遛狗的安全裝備和區域，自行清理狗屎，重罰違規等。」

北京頒布限狗令 (取材自微信) 分享 facebook

警方表示，自2019年11月份以來，經常接到投訴電話，某地區部分業主反映有人違規飼養大型犬，出現遛狗不拴犬繩、隨處便溺等不文明養犬現象。北京警方回應，指是根據2006年通州區實施《北京市養犬管理規定》規定，告知書中所規定的三天時間，是用於將犬從重點管理區遷移到非重點區域進行安置，並非要求業主對犬進行「安樂死」。警方也指出，理解養犬人對犬的喜愛，已經寬限時間，給出安置建議。

雖然警方否認將大型犬、烈性犬安樂死，但微信公眾號「Calipaw加利愛寵」撰文指出，最近寵物醫院安樂死的狗狗已經排成長龍。Calipaw加利愛寵也徵求近期要搭乘國際航班，從北京飛往美國洛杉磯、舊金山的民眾，作為飛行志願者攜帶犬隻出國。