親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

學測數學比答對率高不是寫得快 高手傳授讓你臨危不亂

1221高雄尬場！挺韓、罷韓遊行路線與交通管制地圖出爐

北京通州禁養大型犬 寵物醫院爆安樂死潮

2019-12-19 14:49世界日報 北京19日電

北京頒布限狗令，要求飼主自行撲殺愛犬。 (取材自微博)
北京頒布限狗令，要求飼主自行撲殺愛犬。 (取材自微博)
分享

繼武漢、杭州等地實施限狗令後，北京市頒布最新「養犬管理規定」，禁止居民飼養體高超過35公分的大型犬，並限制3日內自行撲殺，否則將遭到開罰，導致北京市內寵物醫院爆發安樂死潮，部分飼主不捨，急著找好心人將愛犬送出國外。

綜合媒體報導，北京市通州區5日發布一則通知示，按照北京市養犬管理規定，通州區所有樓房一律不得飼養身高超過35公分的大型犬，限3日內自行處置，若不處理一經發現，沒收其犬，並對犬主人進行處罰。

據報導，有居民在網路上發文，指官方上門查訪、抄狗的頻率越來越高，飼主為避免愛犬被查獲直接遭棍棒打死，哭著帶著愛犬到寵物醫院安樂死。微博上更有飼主因為無法負擔寵物安樂死費用，只能忍痛悶死或打死愛犬。

對北京的限狗令，歌手朴樹發文替狗兒們求情，他在微博寫著，「多給一些時間，以及是不是可以研究一下更人道一些的政策，比如對於非烈性的大型犬，對於嚴格辦理狗證，嚴格規定遛狗的安全裝備和區域，自行清理狗屎，重罰違規等。」

北京頒布限狗令 (取材自微信)
北京頒布限狗令 (取材自微信)
分享

警方表示，自2019年11月份以來，經常接到投訴電話，某地區部分業主反映有人違規飼養大型犬，出現遛狗不拴犬繩、隨處便溺等不文明養犬現象。北京警方回應，指是根據2006年通州區實施《北京市養犬管理規定》規定，告知書中所規定的三天時間，是用於將犬從重點管理區遷移到非重點區域進行安置，並非要求業主對犬進行「安樂死」。警方也指出，理解養犬人對犬的喜愛，已經寬限時間，給出安置建議。

雖然警方否認將大型犬、烈性犬安樂死，但微信公眾號「Calipaw加利愛寵」撰文指出，最近寵物醫院安樂死的狗狗已經排成長龍。Calipaw加利愛寵也徵求近期要搭乘國際航班，從北京飛往美國洛杉磯、舊金山的民眾，作為飛行志願者攜帶犬隻出國。

北京安樂死寵物

延伸閱讀

專家：香港一國兩制不算失敗 險期是立法會選...

澳門北京關係基本穩定 主權轉移前後是關鍵

少女心！北京天空現飛碟雲

文在寅訪中 23日北京會晤習近平

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

深馬冠軍被強與五星旗合影「愛國」跑友被禁賽一年

2019-12-19 14:20

「為什麼要用成績分檔次？」少女數學考差 留下血淚字條離家

2019-12-19 14:59

春運估達30億人次 中國官方：千方百計增加運力

2019-12-19 15:29

南國第一洞府 廣東陽江凌霄岩

2019-12-19 14:54

漆藝完美展現 陽江漆器博物館

2019-12-19 14:53

愛樂者的耶路撒冷 世界發燒音響博物館

2019-12-19 14:51

吃過嗎？陽江傳統美食 葉貼與禾蟲

2019-12-19 14:48

廣西南寧昆侖關戰役舊址 設海峽兩岸交流基地

2019-12-19 11:13

史上最衰情侶…看流星後蹲苦牢 激吻變天人永隔

2019-12-19 11:00

宋墓出土貓磚雕 考古專家：宋朝人愛養貓可能鼠患嚴重

2019-12-19 10:13

老翁三度被車輾過當場慘死 網友怒轟：司機都不是人

2019-12-19 09:34

台胞申領居住證 手機話費3折

2019-12-19 01:20

廣角鏡／洞庭湖邊曬魚人

2019-12-19 01:20

廣角鏡／故宮角樓 紫檀木雕的

2019-12-19 01:17

澳門遊客 20年成長400%

2019-12-19 01:16

小三通白沙─黃岐航線 客流量新高

2019-12-19 01:16

都江堰修築者李冰 籍貫是什邡

2019-12-19 01:13

雲台學子比創意 交流勝賽績

2019-12-19 01:13

「民族風·兩岸情」聯歡晚會 兩地青年齊聚飆歌展丰采

2019-12-19 01:12

2019年度中國媒體十大新詞語 出爐

2019-12-19 01:12

明年341萬人報考碩士 創大陸新高

2019-12-19 01:12

張呼高鐵試行 年底全線開通

2019-12-19 01:11

中國西北首條環形鐵路網打通

2019-12-19 01:11

擔心惹上麻煩 多數復旦師生噤聲

2019-12-19 00:30

復旦大學新章程 思想自由沒了

2019-12-19 00:30

7歲男童遭母親長期家暴 滿身傷卻說：她又不是故意的

2019-12-18 21:19

大陸軌道交通列車 首度成功進軍菲律賓

2019-12-18 19:48

蘇州女研究生被騙311萬不報案：我怎麼可能被騙

2019-12-18 16:18

留鬚交女友 男老總竟是女通緝犯

2019-12-18 16:16

不孝男賭掉上海4套房還害母親坐牢 父自殺：兒子坑死我

2019-12-18 16:14

為酒後摔傷男子施救 女醫生竟遭對方鹹豬手施襲

2019-12-18 15:08

長髮美女考碩士在廁所旁讀書 稱提神醒腦

2019-12-18 14:55

亞成體野生大熊貓雙胞胎 四川臥龍首次拍到

2019-12-18 14:26

「反向春運」機票低至一八折 比高鐵還便宜

2019-12-18 14:22

陳雨菲首奪「世界球后」 下個目標東京奧運會金牌

2019-12-18 11:57

醉後躺陪酒女大腿 福州市村官遭停職

2019-12-18 11:57

341萬人！2020年報考陸碩士人數再創新高

2019-12-18 10:49

大連首屆文創大賽選出城市LOGO 沒想到抄襲迪士尼

2019-12-18 10:25

大興安嶺雪地驚見火狐狸？原來是「P」圖

2019-12-18 10:06
看更多

熱門文章

史上最衰情侶…看流星後蹲苦牢 激吻變天人永隔

2019-12-19 11:00

老翁三度被車輾過當場慘死 網友怒轟：司機都不是人

2019-12-19 09:34

香港巴士車禍 6人死亡30多人輕重傷

2019-12-18 18:09

僵直性脊椎炎男子完全折疊 彎曲20多年終於挺直

2019-12-18 18:47

男持「迷藥噴霧」潛入前女友家討分手費 狂噴後卻傻眼

2019-12-18 17:13

劉結一：兩制台灣方案將就兩岸和平發展達成制度性安排

2019-12-19 09:33

習近平抵澳門 機場談話宣示一國兩制

2019-12-18 16:38

大陸軌道交通列車 首度成功進軍菲律賓

2019-12-18 19:48

7歲男童遭母親長期家暴 滿身傷卻說：她又不是故意的

2019-12-18 21:19

習近平訪港澳談話 對澳門評價遠高於香港

2019-12-18 18:07

「為什麼要用成績分檔次？」少女數學考差 留下血淚字條離家

2019-12-19 14:59

北京通州禁養大型犬 寵物醫院爆安樂死潮

2019-12-19 14:49

獲邀也不行…入澳門被拒 港媒群起抗議

2019-12-19 00:30

復旦大學新章程 思想自由沒了

2019-12-19 00:30

台積落戶的南京江北新區自貿專項資金投逾2150億元招才

2019-12-19 12:27

宋墓出土貓磚雕 考古專家：宋朝人愛養貓可能鼠患嚴重

2019-12-19 10:13

任正非：本來準備退休 美國打壓讓他產生了動力

2019-12-18 18:35

深馬冠軍被強與五星旗合影「愛國」跑友被禁賽一年

2019-12-19 14:20

採訪習近平訪問澳門 多家港媒記者被拒入境

2019-12-18 19:23

台胞申領居住證 手機話費3折

2019-12-19 01:20

習近平：澳門認真貫徹一國兩制方針

2019-12-18 17:02

人行前官員：中美達成一階段協議 全面利好中國經濟

2019-12-18 17:37

習、李將見安倍「習安會」耶誕成都登場

2019-12-19 11:12

留鬚交女友 男老總竟是女通緝犯

2019-12-18 16:16

香港一中學教材稱抗爭學生是戰士 再引波瀾

2019-12-19 09:52

春節台商加班機延長？ 陸委會：應維持常態

2019-12-19 00:30

20周年禮 人行：提高澳門居民人民幣跨境匯款限額

2019-12-19 11:47

繼馬雲後...柳傳志卸任聯想董座 交棒寧旻

2019-12-18 19:32

習近平訪澳門 讚「一國兩制」經驗

2019-12-19 00:30

廣角鏡／洞庭湖邊曬魚人

2019-12-19 01:20

人行近4年首降14天期逆回購利率 市場解讀非降息

2019-12-18 16:13

騰訊擬入股環球音樂 斥資近1,960億元

2019-12-19 11:12

不孝男賭掉上海4套房還害母親坐牢 父自殺：兒子坑死我

2019-12-18 16:14

陸民企債務違約劇增

2019-12-18 23:47

15企業攜手 助建設「中國納米谷」

2019-12-19 01:21

消費發展 拉動中國經濟力道增

2019-12-19 01:21

少女心！北京天空現飛碟雲

2019-12-19 11:44

蘇州女研究生被騙311萬不報案：我怎麼可能被騙

2019-12-18 16:18

廣西南寧昆侖關戰役舊址 設海峽兩岸交流基地

2019-12-19 11:13

擔心惹上麻煩 多數復旦師生噤聲

2019-12-19 00:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top