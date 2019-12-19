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「為什麼要用成績分檔次？」少女數學考差 留下血淚字條離家

2019-12-19 14:59聯合新聞網 綜合報導

上海王姓少女留下字條離家出走，字條上充滿悲觀情緒。圖／澎湃新聞
上海王姓少女留下字條離家出走，字條上充滿悲觀情緒。圖／澎湃新聞
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上海市楊浦區居民王先生早上起來，一如往常準備叫女兒起床，卻發現房裡空無一人，僅有一張女兒留下的字條，字條上寫著許多悲觀的字句，並透露了想死的念頭，讓王先生大驚失色，急忙聯絡警方。

根據澎湃新聞報導，王姓少女在字條上透露了許多負面情感，以及來自學業方面的壓力，「這幾天真的感覺非常累，待在家裡好像呼吸不過來，我也不知道怎麼了，感覺狀態非常差，感覺很壓抑，我想去外面透個氣。其實我也偶爾想，為什麼這個世界要用成績劃分檔次，它為什麼就不能用美術成績來劃分檔次呢？」

「前一段時間我覺得自己有了希望，但這段時間我覺得希望渺茫，我這段時間一直控制不了自己的情緒，總是哭，一想到讓人傷感的事就落淚。其實我也挺想死的，我想死了多好，死了什麼事不用想」，她心死寫道爸媽可以不用再為她付補習費和養育費，「只要付一個墓地錢，辦一個後事。」

字條寫著她不想再堅持下去的心情，透露負面想法，「其實大家都很好，不管是同學、朋友還是老師，就我不好，所以，我想死了。」

楊浦區警方在搜索過後，成功尋回王姓少女。由於近期數學成績始終達不到父母的要求，認為自己辜負父母的關愛，少女在失蹤前一天晚上，便帶著書包和兩百元人民幣（約新台幣九百元左右）離家出走。

王姓夫婦指出，女兒的學習成績的確不盡理想。即使嘗試過報名各種補習班，但仍然沒有改善，可能是想透過離家出走的方式來釋放心中壓力。如今，少女已經穩定情緒，回校讀書。警方提醒家長，學習成績雖然重要，但不應忽視孩子的身心健康，應多多溝通交流，理解彼此的想法。

大陸網友對此事件均抱持感嘆的心態，認為少女還未看盡世間的險惡，「至少現在還是用成績劃分是最公平的事了。長大了就知道原來學習是最簡單的事情。」、「孩子呀，這個世界就是有等級的」、「暫時只是按成績劃檔次，後面還會按照財富權力劃檔次呢」。

也有網友表示，其實家長也不應盲目追求成績，應該適時讓孩子發展自己的興趣，「我覺得真的人生道路千萬條，身邊好多家長很看重孩子成績，覺得孩子成績好了未來就會一片光明。但是每個孩子都有自己的擅長的領域，僅憑藉考試分數來定義孩子的未來一點沒有依據。」感嘆有很多孩子因為成績問題而離家出走，勸家長不要等到追悔莫及的時候才醒悟，其實真正該在意的是孩子而非他們的成績。

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