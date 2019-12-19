深馬冠軍被強與五星旗合影「愛國」跑友被禁賽一年

深圳馬拉松衝刺終點線時，男子組冠軍選手還在大口喘氣，就被「愛國」跑友強行手拿五星國旗合影。中國田協第一時間開罰，主辦活動方深馬組委會取消年度評級、限期整改，「愛國」跑友則禁賽一年，不准參加跑馬。

大陸馬拉松遍地開花，但是「終點衝刺遞國旗」、「身披國旗參賽」、「冠軍國旗合影」都是潛規則，直到去年太湖馬拉松原本勝券在握的中國選手何引麗在衝刺階段兩次受到志願者遞國旗干擾，最後痛失金牌；南寧馬拉松一路領先的衣索比亞選手在沖線奪冠後，被工作人員一把拽停，拉去跟大旗拍照……引發全面撻伐。

沒想到，深圳馬拉松15日又在上演了致命拉拽。深馬男子組冠軍衝刺階段，賽事直播畫面顯示，鐵亮率先衝刺到達終點之後已經累得不行，彎腰大口喘氣。就在此時，突然從旁邊跑進來一個男子，手拿國旗，強行拉拽鐵亮合影。

江蘇省體育科研所專家許浩警告這是非常危險的行為，別小瞧這輕輕一拽，會誘發重力性休克，最嚴重可導致猝死。

許浩表示，馬拉松選手在沖過終點後立即停下腳步，大量血液因為突然喪失了肌肉的擠壓作用而瘀滯在下肢，回心血量減少，極易引發暈厥；另一方面，選手到達終點後，精神突然放鬆，導致血管植物神經調節障礙，使得心、腦等重要部位短時間缺血。

重力性休克有多危險？許浩說，輕度、中度會造成身體不適，但重度就會出現心律不齊、脈搏細弱、同時意識模糊、知覺喪失，抽搐、大小便失禁等症狀，嚴重甚至會引發猝死。