吃過嗎？陽江傳統美食 葉貼與禾蟲

陽江傳統點心葉貼。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

陽江傳統點心「葉貼」，又名「印粄」，顧名思義，葉貼就是用葉子貼的餅，陽江民眾逢年過節和喜慶節日都會食用。

葉貼的做法，首先把眉豆浸泡兩小時，等豆子變軟後，熱油鍋，放入蒜爆炒；接著加調味料，放鹽和五香粉，此步驟關乎到葉貼整體味道。調好味炒好後，裝起來備用，豆子壓成豆粉。清洗樹菠蘿葉，然後放到開水裡煮，消毒。

餡料為花生仁和白沙糖。把花生仁碾碎和白沙糖攪拌均勻，然後和麵糰，糯米粉倒在盤裡，加點糖，慢慢地加入溫水，一邊揉和，直到把糯米粉揉成不黏手的粉團。取一小塊粉團搓圓後再壓扁，中間放入餡料，用拇指和食指捏住扁粉團的邊緣，一邊旋轉一邊捏，力度要拿捏好，慢慢地封口，把餡料包裹好，貼上樹菠蘿葉。最後，把做好的葉貼鋪在芭蕉葉上，葉子上面抹一層花生油，放鍋蒸8分鐘。出鍋的葉貼，植物的香氣和糯米的濃香在唇齒間流轉，柔而不膩。

禾蟲在珠江三角洲被視為佳餚，在陽江也是美食。禾蟲能以煎、煮、蒸、燉等方式料理，而以瓦缽焗禾蟲風味最佳。

禾蟲多棲身於鹹水、淡水之交的稻田表土層裡，以禾、植物為食，身長3至4公分。禾蟲生長的季節性很強，每年只在農曆3月、4月和8月的初一、十五大潮時才出來。禾蟲做成佳餚，清香鮮美，嫩滑甘香，風味獨特。烹製禾蟲的方法很多，加上薑、蔥、油、鹽，就可製成味美可口的佳餚。