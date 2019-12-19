漆藝完美展現 陽江漆器博物館

陽江漆藝具有悠久歷史傳統和鮮明地方特色，創始於明末清初，已有300多年歷史，2011年6月列入大陸國家級非物質文化遺產；陽江漆器，是「陽江三寶」之一；遊客若想全方位了解陽江漆藝的文化歷史，一定要到「陽江漆器博物館」走走。

博物館設在陽江漆藝院內，館內設有陽江漆器歷史展廳、陽江漆器精品展廳、陽江漆藝製作流程動態展演區，以及陽江漆藝文創產品展銷廳等4個展廳，陳列300多件具代表性的漆器和漆畫。陽江漆器是古代漆器的一種，是廣東傳統工藝品之一，具有嶺南地區民族風格。陽江漆器的製作，初時只生產皮箱、皮枕，顏色只有紅黑兩種。由於色澤光滑可愛，能防潮防蛀，因而人們很喜歡選用。

陽江漆器的出名，有一個傳說。清道光年間，一名外國商人購得一批陽江漆皮箱，內裝貴重物品，乘船回國，船在海上沉沒。幾天後，商人偶然在海邊拾獲自己的皮箱，抹乾後外表光滑如故。揭開一看，箱裡一點水漬也沒有！商人逢人就誇這件事，還寫文章在報上發表，於是陽江漆器便馳名中外了。

漆器色彩絢麗，造形奇巧，技藝精湛。傳統的陽江漆皮箱以杉木為胎，內外各貼牛皮，經加固與燙平，再在表面髹漆而成。漆枕則是在木架上，用藤條編織輪廓後套一層牛皮，燙平髹漆而成。陽江漆藝由原來的黑、朱色，增加到各種色漆，並有罩金，鑲嵌，螺鈿，描金堆漆，印花等技法。

陽江漆器博物館二樓「漆藝精品展廳」，陳列陽江漆藝界經典作品。鎮館之寶「百鳥朝鳳瓶」，是陽江漆器修飾技藝代表傳人范俊作品；喻示吉祥內容的風俗圖案，用筆簡練，流暢生動，色調明快，刻工精細。

陽江漆畫，是從傳統漆藝的基礎上發展的新型畫種，絢麗多彩，多取材於花鳥山水、草木蟲魚，代表陽江的文化與精神。創作時層層塗上色，貼上貝殼、蛋殼、金箔等材料，用漆料將下凹部位填平，再用砂紙打磨，用植物油或瓦灰等推光，再撒上生粉，清理乾淨畫面。陽江漆藝傳承人陳奇積善於畫魚，作品「金龍魚」，以漆藝完美展現出魚的靈動。

陽江漆藝傳承人陳奇積善於畫魚，圖為其作品「金龍魚」。 分享 facebook