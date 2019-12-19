親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

學測數學比答對率高不是寫得快 高手傳授讓你臨危不亂

1221高雄尬場！挺韓、罷韓遊行路線與交通管制地圖出爐

愛樂者的耶路撒冷 世界發燒音響博物館

2019-12-19 14:51聯合晚報 大陸特派員王玉燕／廣東陽江報導

陽江市有一座「世界發燒音響博物館」，享有「發燒友的音響聖地」與「愛樂者的耶路撒冷」之稱，吸引來自世界各地的影音行業人員、愛好者參觀「朝聖」。

博物館的創始人是有「刀王」之稱的「陽江十八子」總經理李積回。刀具是冷冽的，而李積回個人愛好，卻是音響收藏。2007年，他被美國著名音響雜誌The Absolute Sound主編提名為「世界第一音響發燒友」。2010年，他創建世界發燒音響博物館，現收藏70萬張黑膠唱片，130萬張CD，逾20萬張的光碟，還有18個視聽空間；各個空間按聲學混響原理設計，使用不同的材料，搭配不同器材，營造高保持原音的視聽國度。

博物館有很多館藏精品，收羅不同時期、不同品位的器材，並齊集眾多世界著名品牌。若以各個時代音響為素材，可串聯成一部綿長的音響史詩。

在音樂盒展區，打造整面牆來介紹音樂盒發展史，展出全球珍貴音樂盒與音樂鐘，包括20世紀初期德國製的Polyphon音樂盒，以及1870年法國製的鎏金壁爐音樂鐘等。音樂盒又稱八音盒，起源可追溯至中世紀歐洲文藝復興時期，為使教會的鐘塔報時，而將大小鐘表裝上機械裝置，被稱為「可發出聲音的組鐘」。1598年，義大利籍耶穌會教士利瑪竇第一次來北京，隨行禮物中就有八音盒。

留聲機展示區，呈現留聲機演進史，館藏包括維克多櫃式留聲機。維克多從1904年開始設計留聲機，機蕊是櫃機動力心臟，造工精密，一次搖滿可播放4面唱片。書伯斯特芝加哥公司1945年製造的鋼絲錄音機，主要為美國海軍使用；因其能承受極端氣候變化，二戰結束後，鋼絲錄音機轉向民用。留聲機是一種用來放送唱片錄音的電動設備，由美國發明家愛迪生1877年發明。留聲機種類有盒式留聲機、台式大喇叭、立式留聲機、櫃式留聲機、專業發燒友留聲機等。

喇叭花留聲機。
喇叭花留聲機。
分享

音樂盒展區，打造整面牆介紹音樂盒發展史。
音樂盒展區，打造整面牆介紹音樂盒發展史。
分享

博物館耶路撒冷
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

深馬冠軍被強與五星旗合影「愛國」跑友被禁賽一年

2019-12-19 14:20

「為什麼要用成績分檔次？」少女數學考差 留下血淚字條離家

2019-12-19 14:59

春運估達30億人次 中國官方：千方百計增加運力

2019-12-19 15:29

南國第一洞府 廣東陽江凌霄岩

2019-12-19 14:54

漆藝完美展現 陽江漆器博物館

2019-12-19 14:53

北京通州禁養大型犬 寵物醫院爆安樂死潮

2019-12-19 14:49

吃過嗎？陽江傳統美食 葉貼與禾蟲

2019-12-19 14:48

廣西南寧昆侖關戰役舊址 設海峽兩岸交流基地

2019-12-19 11:13

史上最衰情侶…看流星後蹲苦牢 激吻變天人永隔

2019-12-19 11:00

宋墓出土貓磚雕 考古專家：宋朝人愛養貓可能鼠患嚴重

2019-12-19 10:13

老翁三度被車輾過當場慘死 網友怒轟：司機都不是人

2019-12-19 09:34

台胞申領居住證 手機話費3折

2019-12-19 01:20

廣角鏡／洞庭湖邊曬魚人

2019-12-19 01:20

廣角鏡／故宮角樓 紫檀木雕的

2019-12-19 01:17

澳門遊客 20年成長400%

2019-12-19 01:16

小三通白沙─黃岐航線 客流量新高

2019-12-19 01:16

都江堰修築者李冰 籍貫是什邡

2019-12-19 01:13

雲台學子比創意 交流勝賽績

2019-12-19 01:13

「民族風·兩岸情」聯歡晚會 兩地青年齊聚飆歌展丰采

2019-12-19 01:12

2019年度中國媒體十大新詞語 出爐

2019-12-19 01:12

明年341萬人報考碩士 創大陸新高

2019-12-19 01:12

張呼高鐵試行 年底全線開通

2019-12-19 01:11

中國西北首條環形鐵路網打通

2019-12-19 01:11

擔心惹上麻煩 多數復旦師生噤聲

2019-12-19 00:30

復旦大學新章程 思想自由沒了

2019-12-19 00:30

7歲男童遭母親長期家暴 滿身傷卻說：她又不是故意的

2019-12-18 21:19

大陸軌道交通列車 首度成功進軍菲律賓

2019-12-18 19:48

蘇州女研究生被騙311萬不報案：我怎麼可能被騙

2019-12-18 16:18

留鬚交女友 男老總竟是女通緝犯

2019-12-18 16:16

不孝男賭掉上海4套房還害母親坐牢 父自殺：兒子坑死我

2019-12-18 16:14

為酒後摔傷男子施救 女醫生竟遭對方鹹豬手施襲

2019-12-18 15:08

長髮美女考碩士在廁所旁讀書 稱提神醒腦

2019-12-18 14:55

亞成體野生大熊貓雙胞胎 四川臥龍首次拍到

2019-12-18 14:26

「反向春運」機票低至一八折 比高鐵還便宜

2019-12-18 14:22

陳雨菲首奪「世界球后」 下個目標東京奧運會金牌

2019-12-18 11:57

醉後躺陪酒女大腿 福州市村官遭停職

2019-12-18 11:57

341萬人！2020年報考陸碩士人數再創新高

2019-12-18 10:49

大連首屆文創大賽選出城市LOGO 沒想到抄襲迪士尼

2019-12-18 10:25

大興安嶺雪地驚見火狐狸？原來是「P」圖

2019-12-18 10:06
看更多

熱門文章

史上最衰情侶…看流星後蹲苦牢 激吻變天人永隔

2019-12-19 11:00

老翁三度被車輾過當場慘死 網友怒轟：司機都不是人

2019-12-19 09:34

香港巴士車禍 6人死亡30多人輕重傷

2019-12-18 18:09

僵直性脊椎炎男子完全折疊 彎曲20多年終於挺直

2019-12-18 18:47

男持「迷藥噴霧」潛入前女友家討分手費 狂噴後卻傻眼

2019-12-18 17:13

劉結一：兩制台灣方案將就兩岸和平發展達成制度性安排

2019-12-19 09:33

習近平抵澳門 機場談話宣示一國兩制

2019-12-18 16:38

大陸軌道交通列車 首度成功進軍菲律賓

2019-12-18 19:48

7歲男童遭母親長期家暴 滿身傷卻說：她又不是故意的

2019-12-18 21:19

習近平訪港澳談話 對澳門評價遠高於香港

2019-12-18 18:07

「為什麼要用成績分檔次？」少女數學考差 留下血淚字條離家

2019-12-19 14:59

北京通州禁養大型犬 寵物醫院爆安樂死潮

2019-12-19 14:49

獲邀也不行…入澳門被拒 港媒群起抗議

2019-12-19 00:30

復旦大學新章程 思想自由沒了

2019-12-19 00:30

台積落戶的南京江北新區自貿專項資金投逾2150億元招才

2019-12-19 12:27

宋墓出土貓磚雕 考古專家：宋朝人愛養貓可能鼠患嚴重

2019-12-19 10:13

任正非：本來準備退休 美國打壓讓他產生了動力

2019-12-18 18:35

深馬冠軍被強與五星旗合影「愛國」跑友被禁賽一年

2019-12-19 14:20

採訪習近平訪問澳門 多家港媒記者被拒入境

2019-12-18 19:23

台胞申領居住證 手機話費3折

2019-12-19 01:20

習近平：澳門認真貫徹一國兩制方針

2019-12-18 17:02

人行前官員：中美達成一階段協議 全面利好中國經濟

2019-12-18 17:37

習、李將見安倍「習安會」耶誕成都登場

2019-12-19 11:12

留鬚交女友 男老總竟是女通緝犯

2019-12-18 16:16

香港一中學教材稱抗爭學生是戰士 再引波瀾

2019-12-19 09:52

春節台商加班機延長？ 陸委會：應維持常態

2019-12-19 00:30

20周年禮 人行：提高澳門居民人民幣跨境匯款限額

2019-12-19 11:47

繼馬雲後...柳傳志卸任聯想董座 交棒寧旻

2019-12-18 19:32

習近平訪澳門 讚「一國兩制」經驗

2019-12-19 00:30

廣角鏡／洞庭湖邊曬魚人

2019-12-19 01:20

人行近4年首降14天期逆回購利率 市場解讀非降息

2019-12-18 16:13

騰訊擬入股環球音樂 斥資近1,960億元

2019-12-19 11:12

不孝男賭掉上海4套房還害母親坐牢 父自殺：兒子坑死我

2019-12-18 16:14

陸民企債務違約劇增

2019-12-18 23:47

15企業攜手 助建設「中國納米谷」

2019-12-19 01:21

消費發展 拉動中國經濟力道增

2019-12-19 01:21

少女心！北京天空現飛碟雲

2019-12-19 11:44

蘇州女研究生被騙311萬不報案：我怎麼可能被騙

2019-12-18 16:18

廣西南寧昆侖關戰役舊址 設海峽兩岸交流基地

2019-12-19 11:13

擔心惹上麻煩 多數復旦師生噤聲

2019-12-19 00:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top