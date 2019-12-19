愛樂者的耶路撒冷 世界發燒音響博物館

陽江市有一座「世界發燒音響博物館」，享有「發燒友的音響聖地」與「愛樂者的耶路撒冷」之稱，吸引來自世界各地的影音行業人員、愛好者參觀「朝聖」。

博物館的創始人是有「刀王」之稱的「陽江十八子」總經理李積回。刀具是冷冽的，而李積回個人愛好，卻是音響收藏。2007年，他被美國著名音響雜誌The Absolute Sound主編提名為「世界第一音響發燒友」。2010年，他創建世界發燒音響博物館，現收藏70萬張黑膠唱片，130萬張CD，逾20萬張的光碟，還有18個視聽空間；各個空間按聲學混響原理設計，使用不同的材料，搭配不同器材，營造高保持原音的視聽國度。

博物館有很多館藏精品，收羅不同時期、不同品位的器材，並齊集眾多世界著名品牌。若以各個時代音響為素材，可串聯成一部綿長的音響史詩。

在音樂盒展區，打造整面牆來介紹音樂盒發展史，展出全球珍貴音樂盒與音樂鐘，包括20世紀初期德國製的Polyphon音樂盒，以及1870年法國製的鎏金壁爐音樂鐘等。音樂盒又稱八音盒，起源可追溯至中世紀歐洲文藝復興時期，為使教會的鐘塔報時，而將大小鐘表裝上機械裝置，被稱為「可發出聲音的組鐘」。1598年，義大利籍耶穌會教士利瑪竇第一次來北京，隨行禮物中就有八音盒。

留聲機展示區，呈現留聲機演進史，館藏包括維克多櫃式留聲機。維克多從1904年開始設計留聲機，機蕊是櫃機動力心臟，造工精密，一次搖滿可播放4面唱片。書伯斯特芝加哥公司1945年製造的鋼絲錄音機，主要為美國海軍使用；因其能承受極端氣候變化，二戰結束後，鋼絲錄音機轉向民用。留聲機是一種用來放送唱片錄音的電動設備，由美國發明家愛迪生1877年發明。留聲機種類有盒式留聲機、台式大喇叭、立式留聲機、櫃式留聲機、專業發燒友留聲機等。

喇叭花留聲機。 分享 facebook