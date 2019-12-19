南國第一洞府 廣東陽江凌霄岩

壯麗的凌霄大廳。 分享 facebook

洞底有條岩底河 喀斯特溶洞地質遺跡之一

廣東陽江陽春市北部河朗鎮境內的凌霄岩國家地質公園，有「南國第一洞府」之稱；洞底有一條400多公尺長的岩底河，是中國大陸最具代表性的喀斯特溶洞地質遺跡之一。

洞內19條高大鐘乳石柱 氣勢磅礡 雄偉壯觀

凌霄岩是一個暗河溶洞，溶洞從暗河河面算起，有177公尺高，分為正岩、東岩、西岩三大洞。對外開放的正岩，高約100公尺，長、寬近200公尺，遊覽面積達3萬多平方公尺。洞內19條如樓宇般高大的鐘乳石柱，直撐岩頂，氣勢磅礡，雄偉壯觀。天然形成的「一線天」、「吉星高照」、「水底映月」三大奇景，組成「凌霄三絕」，神奇奧妙。

「凌霄三絕」之一：吉星高照。 分享 facebook

凌霄岩景區作為中國大陸最南端喀斯特地貌的典型代表，自然風貌極具吸引力。凌霄岩的外貌與其他相鄰的山峰並沒有太大差異，但是隨著河水走進山洞，再爬上30多公尺高的一個陡坡，神奇的溶洞世界在遊客眼前展開。

溶洞前的「感恩花園」，由大型風車、植物迷宮、風車迷宮、幸福花園組成，是遊客拍照打卡及新人拍攝婚紗的熱門景點。走過歐式花海，斷崖峭壁上「凌霄」兩個大字映入眼簾。洞內清泉叮咚，石鐘乳、石筍和石柱千姿百態。壯麗的凌霄大廳，高60公尺，寬34公尺，長105公尺，可容納3百人。中間有條小河「岩底河」，河從岩底穿過，全長320公尺，可乘艇遊覽。

「凌霄三絕」之一：水底映月。 分享 facebook

踏上百步雲梯，「壽星迎賓」的老壽星是大型石筍。由多根石柱組成的「凌霄寶殿」，寶殿前為一水潭，從高處能見鐘乳石倒影。

溶洞內19根鐘乳石柱，其中一根世界珍稀的「擎天玉柱」，下部由多層石靈芝組成基座，上與石鐘乳相接而成，圍長26公尺，高達42公尺，是晶瑩剔透的水珠，一滴一滴緩慢滴下，累積而成。按地質家估量，每1百年生長1公尺，最少也要42多萬年。洞中最「年輕」的石筍，僅有15公分高，開始形成年代也在1500年前了。

「凌霄三絕」一線天、吉星高照、水底映月，「一線天」傳說是孫悟空用金箍棒打出的；從底下往上看，一線天只有一條亮線，寬度僅容一人爬過。「吉星高照」，黑暗洞穴裡如星耀的一顆小光點；「水底映月」，如水中映出的月亮。其他知名景點還有狀似含羞仙女倚岩站立的「仙女思凡」，陽春名菜「凌霄三黃雞」、「神龜守盤」等。

「凌霄三絕」之一：一線天。 分享 facebook

距凌霄岩兩公里的玉溪三洞，由漠江上游穿過3個大石溶洞而成，總長3公里，特點是每個岩洞各有特色，自成一體，又稱「三洞天」。地下河長3公里，全程皆可乘艇遊覽。

玉溪三洞的第一洞，洞內有豐富的石鐘乳；第二洞河水清澈，水中有魚；第三洞洞中有洞，光朗明亮。三洞集雄奇、幽雅於一體，乘艇漫遊，如穿梭於山水畫廊之中，具桃源之趣。