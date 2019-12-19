廣西南寧昆侖關戰役舊址 設海峽兩岸交流基地

南寧昆侖關大捷80周年紀念活動，18日在昆侖關戰役舊址舉行，當天並舉行設立海峽兩岸交流基地授牌儀式。

廣西省台辦微信公眾號「桂台之聲」報導，由廣西台辦主任李東興，主持海峽兩岸交流基地授牌儀式，國台辦副主任龍明彪，向南寧市副市長李建文授予南寧昆侖關戰役舊址「海峽兩岸交流基地」牌匾。

南寧市政協副主席黎四龍在授牌儀式上致辭表示，將扎實推進「海峽兩岸交流基地」建設，把基地建設納入昆侖關戰役舊址發展規劃建設中同步考慮，協同進行，把更多的兩岸元素運用在昆侖關的軟硬體建設上。

黎四龍指出，將對昆侖關抗戰文化與古關、民俗文化進行挖掘整合，做好相關文物史料的徵集、保護工作，培育具有昆侖關抗戰文化特色的對台交流品牌，擴大昆侖關抗戰文化在兩岸的影響力。

南寧昆侖關是承載兩岸同胞共同抗戰記憶的勝利名關，1939年12月，在這裡發生的昆侖關戰役，是桂南會戰中的一場重要戰役，也是中國軍隊對日攻堅作戰取得的一次重大勝利。