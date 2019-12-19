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老翁三度被車輾過當場慘死 網友怒轟：司機都不是人

2019-12-19 09:34香港01 記者李福源／報導

老翁拿着枴杖在馬路邊緩慢行走。（微博影片截圖）
老翁拿着枴杖在馬路邊緩慢行走。（微博影片截圖）
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廣西北流市一名老翁上周六（14日）晚沿馬路邊行走期間，先後被兩部機車撞倒在地，接著再遭到一架私家車輾過，導致當場身亡，警方呼籲涉事司機早日投案自首；有網友指事件難以置信，想不到３部涉事的輛竟會直接逃離現場。

閉路電視片段顯示，老翁當時拿着枴杖在馬路邊緩慢行走，一部機車突然從後將他撞倒，司機曾下車嘗試扶起他，但老翁因受傷無法站穩躺回地上，司機見狀後沒有報警求助，反而坐回機車便揚長而去。

不久後另一部機車駛至，司機似乎看不到倒地的老翁，但直接往他身上輾過後竟完全無視，沒有停下來查看；再過約5分鐘，一部私家車駛至，這時老翁一度嘗試爬起身來，但又遭私家車輾過，涉事司機同樣未有停車，導致老翁當場死亡。

一部私家車駛至，老翁慘被輾斃。（微博影片截圖）
一部私家車駛至，老翁慘被輾斃。（微博影片截圖）
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警方事後到場調查，並發聲明呼籲涉事司機早日向警方投案爭取從寬處理，同時希望目擊者或知情者提供線索，如消息屬實將有一定報酬。

不少網民均表示非常悲憤，紛留言「太慘了！這些司機還是人嗎？老人身體承受怎樣的痛苦」、「第一輛車（司機）必須要嚴懲！把老人撞了還放路中間是什麼意思！」、「第一個（司機）不是扶起，是故意拖到馬路上」。

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文章授權轉載自《香港01》

老翁車禍

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