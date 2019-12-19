2019年度中國媒體十大新詞語 出爐

中國國家語言資源監測與研究中心日前發佈了「2019年度中國媒體十大新詞語」。這十大新詞語依次是：夜經濟、5G元年、極限施壓、止暴制亂、接訴即辦、誇誇群、基層減負年、冰墩墩/雪容融、殺豬盤、鄉字號/土字號。

中新社報導，十大新詞語串連起了中國2019年度經濟社會發展中的一系列熱點事件。其中，夜經濟、5G元年、鄉字號/土字號摹畫了中國經濟發展的一些新動能，鄉字號/土字號特指鄉村特色產品品牌，源於中國政府出台政策實施農業品牌提升行動。

源於中美經貿摩擦的極限施壓、來自香港局勢的止暴制亂，體現了媒體和讀者對此的關注度。

誇誇群、殺豬盤皆源自網絡現象，前者是一種以全方位地用華麗的辭藻瘋狂地誇獎吹捧為主要內容的微信群，後者則是一種網絡詐騙方式。

接訴即辦、基層減負年體現了政策向基層的傾斜。

冰墩墩/雪容融是2022年北京冬奧會和冬殘奧會吉祥物的名字。

2019年度中國媒體十大新詞語是基於中國國家語言資源監測語料庫，利用語言信息處理技術，結合後期人工確認獲得。語料來源包括9份主流報紙，20家電台、電視台的節目轉寫文本，以及4個門戶網站網絡新聞2019年1月1日至11月底的全部文本，共計65.7萬個，語料規模近10億字次，代表了中國主流媒體的關注點和語言特點。